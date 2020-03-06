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Первый смартфон Nokia 5G будет показан в следующем фильме о Джеймсе Бонде

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MobilZone / Гаджеты
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Пару дней назад главный менеджер по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас снял в Твиттере видео, демонстрирующее сотрудничество между Nokia и франчайзом из фильма о Джеймсе Бонде.

Сегодня компания разослала пресс-релиз, подтверждающий партнерство, а также объявила, что ее первый смартфон 5G будет показан в новом фильме о Джеймсе Бонде "No Time To Die" в качестве нового агента 007.

HMD также объявила, что выпустит 90-секундный рекламный ролик 8 марта, что даст нам представление о грядущих смартфонах Nokia. В рекламе будет представлена Лашана Линч, которая играет роль агента Номи в фильме «Не время умирать». Она будет показана с использованием предстоящего смартфона Nokia для завершения своей миссии.
Лашана Линч (слева) с генеральным директором HMD Global Юхо Сарвикасом (справа)

Помимо первого смартфона Nokia 5G, в фильме 25th Bond также будет представлена пара других смартфонов Nokia - Nokia 7.2 и Nokia 3310.

Выпуск "No Time To Die" перенесен на 12 ноября 2020 года, но новые смартфоны Nokia, включая первый телефон компании 5G, будут представлены 19 марта в Лондоне.
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