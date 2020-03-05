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Redmi Note 9 Pro появляется на Geekbench

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MobilZone / Гаджеты
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Redmi представит свою серию Note 9 12 марта. Модельный ряд, скорее всего, будет включать в себя Vanilla Note 9 и версию Pro, и последняя прошла через Geekbench, раскрывая ключевые характеристики в процессе.

Если список Geekbench точен, мы увидим, что Redmi Note 9 Pro работает под управлением Android 10 и имеет 6 ГБ ОЗУ. Материнская плата указана как «curtana», о которой мы раньше не слышали.

Тем не менее, смартфон набрал 569 и 1755 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Тем не менее, будучи подготовительным подразделением, мы не советуем слишком много читать эти цифры.
Redmi не раскрыл полные характеристики серии Redmi Note 9, но компания подтвердила настройку четырех камер, дразня «захватывающий игровой опыт» и «непревзойденную волнующую быструю зарядку».
Тизеры от Redmi 

С официальным представлением, которое пройдет через неделю, мы, вероятно, увидим, как Redmi покажет некоторые дополнительные возможности линейки Redmi Note 9 для создания ажиотажа.
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