Появились новые подробности камеры Oppo Find X2 Pro

В пятницу Oppo представляет Find X2 и Find X2 Pro, и всего за два дня до запуска компания решила поделиться более подробной информацией о камере последнего. Ранее в этом году мы заметили несколько промо-постеров, предлагающих камеру для перископа, но теперь у нас есть официальное подтверждение от официальной страницы производителя Weibo.
Тройная камера будет иметь блок перископа сверху, а два обычных объектива - снизу. Между ними мы видим датчик, который также может быть лазерным автофокусом, а весь ансамбль завершен светодиодной вспышкой. Задняя панель, кажется, имеет изогнутые края, и мы ожидаем, что передняя сторона будет иметь аналогичные кривые 2.5D.
В спецификации у Oppo Find X2 Pro будет OLED-панель с разрешением QHD + и частотой обновления 120 Гц.
Конечно, в телефоне будет установлен новейший SuperVOOC мощностью до 65 Вт с фирменным зарядным устройством, но большой вопрос в том, сколько будет стоить телефон и когда он прибудет за пределы Китая.
Тройная камера будет иметь блок перископа сверху, а два обычных объектива - снизу. Между ними мы видим датчик, который также может быть лазерным автофокусом, а весь ансамбль завершен светодиодной вспышкой. Задняя панель, кажется, имеет изогнутые края, и мы ожидаем, что передняя сторона будет иметь аналогичные кривые 2.5D.
В спецификации у Oppo Find X2 Pro будет OLED-панель с разрешением QHD + и частотой обновления 120 Гц.
Конечно, в телефоне будет установлен новейший SuperVOOC мощностью до 65 Вт с фирменным зарядным устройством, но большой вопрос в том, сколько будет стоить телефон и когда он прибудет за пределы Китая.