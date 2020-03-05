Крутой флагманский смартфон iQOO 3 теперь доступен для покупки

iQOO 3 в цветах Volcano Orange, Tornado Black и Quantum Silver

IQOO 3, который был представлен на прошлой неделе, поступил в продажу вчера в Индии через Flipkart и официальный сайт компании в Индии.Цены начинается с 36 990 рупий (507 долл. США / 454 евро) за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища, а за 3000 INR (41 долл. США / 37 евро) вы получаете двойное хранилище. Есть также 5G вариант iQOO 3, который стоит 44 990 рупий ($ 616 / € 553) и имеет 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.IQOO 3 выпускается в трех цветах - оранжевый вулкан, черный торнадо и серебряный квант (Volcano Orange, Tornado Black и Quantum Silver). Но версия Volcano Orange не будет доступна в продаже пока что.IQOO 3 построен на 6,44-дюймовом дисплее FHD + Super AMOLED Polar View и имеет встроенный модуль Snapdragon 865 SoC. Он работает под управлением Android 10 из коробки с интерфейсом iQOO сверху.Смартфон на базе Snapdragon 865 оснащен четырехмегапиксельной камерой емкостью 48 Мп на задней панели и батареей емкостью 4400 мАч с поддержкой Super FlashCharge 55 Вт.