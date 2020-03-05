HMD представит новые телефоны Nokia уже в этом месяце

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020

После отмены MWC несколько производителей смартфонов были вынуждены изменить свои планы анонса устройства. HMD Global была одной из тех компаний, и мы остались в неведении относительно того, когда будут выпущены новые телефоны Nokia. Благодаря новому твиту от вице-президента HMD Global, Юхо Сарвикаса, у нас теперь есть событие, которое мы с нетерпением ждем, которое состоится 19 марта в Лондоне.Короткое промо действительно идет с участием Джеймса Бонда, который намекает на возможное сотрудничество с легендарной франшизой фильма. Ходят слухи об аксессуарах Bond для телефонов Nokia, выпущенных ограниченным тиражом, а также слухи о телефоне «007 edition».Что касается того, что мы можем ожидать, мы должны увидеть первый телефон компании 5G - Nokia 8.2 5G с чипсетом Snapdragon 765G. Наряду с этим, мы должны получить новую среднюю версию Nokia 5.2 и Nokia 1.3 начального уровня. Как обычно, мы обязательно оповестим вас, добавив больше информации.