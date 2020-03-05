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Появилась официальная дата анонса серии OnePlus 8

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MobilZone / Гаджеты
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Вчера появился отчет, указывающий на запуск в середине апреля для семейства OnePlus 8, и теперь появилась определенная дата - 14 апреля. Информация отнюдь не является официальной, но она действительно соответствует реальности.

Согласно той же инсайдерской информации, OnePlus запустит OnePlus 8 Lite в Великобритании к июлю с еще не подтвержденным чипсетом MediaTek, непревзойденным дисплеем с частотой обновления 90 Гц и ценой в 400 фунтов стерлингов. Ожидается, что OnePlus 8 Lite появится в Индии к июлю.

Неясно, присоединится ли OnePlus 8 Lite к 8 и 8 Pro в момент открытия 14 апреля или будет объявлено позднее.
OnePlus 8 (сверху), OnePlus 8 Pro (в центре), OnePlus 8 Lite (снизу)

В OnePlus 8 Pro также появилась возможность беспроводной зарядки - как обычной, мощностью до 30 Вт, так и наоборот - а также поддержка 5G.

Остальная часть отчета представляет собой перефразировку информации, которая у нас уже есть - OnePlus 8 и 8 Pro будут иметь набор микросхем Snapdragon 865, но Pro получит до 12 ГБ ОЗУ и дисплей с частотой обновления 120 Гц, а Pro останется на 90 Гц.

Мы также знаем, что OnePlus 8 Pro будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой Super Warp 50 Вт (10 В при 5 А), в то время как OnePlus 8 будет иметь батарею емкостью 4000 мАч с зарядом Warp Charge 30T.
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