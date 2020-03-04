Samsung Galaxy A31 появился на Geekbench, раскрывая ключевые характеристики

Samsung Galaxy A31, о котором мы слышали с ноября прошлого года, прошел через Geekbench, подтверждая некоторые его ключевые характеристики и намекая на скорый запуск.
Galaxy A31 с кодовым обозначением SM-A315F набрал 349 и 1291 балл в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 соответственно. Он работает на MT6768V / CA MediaTek, который может быть Helio P65 SoC.
A31 работает под управлением Android 10 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, но, вероятно, будет больше вариантов памяти, которые все еще не подтверждены.
Geekbench не раскрывает никаких других характеристик A31, но из предыдущих утечек мы знаем, что он будет иметь 64 ГБ базовой памяти, батарею на 5000 мАч и основную камеру на 48 Мп на задней панели, к которой подключен 5-мегапиксельный макроблок.
Более подробная информация о Galaxy A31, вероятно, появится в ближайшие недели.
Galaxy A31 с кодовым обозначением SM-A315F набрал 349 и 1291 балл в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 5 соответственно. Он работает на MT6768V / CA MediaTek, который может быть Helio P65 SoC.
A31 работает под управлением Android 10 и имеет 4 ГБ оперативной памяти, но, вероятно, будет больше вариантов памяти, которые все еще не подтверждены.
Geekbench не раскрывает никаких других характеристик A31, но из предыдущих утечек мы знаем, что он будет иметь 64 ГБ базовой памяти, батарею на 5000 мАч и основную камеру на 48 Мп на задней панели, к которой подключен 5-мегапиксельный макроблок.
Более подробная информация о Galaxy A31, вероятно, появится в ближайшие недели.