В сети появилась утечка живых изображений Google Pixel 4a

Google Pixel 4a

Google не будет проводить свое ежегодное мероприятие I/O, но запуск продукта будет проходить в соответствии с планом. Мы ожидаем увидеть линейку среднего класса через два месяца, и теперь мы получаем первые предполагаемые изображения Google Pixel 4a.По всей видимости, на передней панели телефона имеется одно отверстие для перфорации в верхнем левом углу, а на задней панели находится сканер отпечатков пальцев, а также одна камера и одна светодиодная вспышка, расположенные на большом квадратном основании.Возможно, Google пытается объединить дизайн в семействе Pixel 4 - относительно большой квадрат в левом верхнем углу. Другая причина может заключаться в том, что это устройство полностью ненастоящее и не имеет ничего общего с Google - только время покажет.Мы ожидаем, что небольшое устройство будет оснащено 5,81-дюймовой панелью, и, учитывая, что датчик отпечатков пальцев находится сзади, экран будет иметь ЖК-дисплей. Скорее всего, телефон будет иметь аудиоразъем 3,5 мм сверху и порт USB-C снизу, расположенный между двумя решетками динамиков.