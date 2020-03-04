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В сети появилась утечка живых изображений Google Pixel 4a

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MobilZone / Гаджеты
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Google не будет проводить свое ежегодное мероприятие I/O, но запуск продукта будет проходить в соответствии с планом. Мы ожидаем увидеть линейку среднего класса через два месяца, и теперь мы получаем первые предполагаемые изображения Google Pixel 4a.

По всей видимости, на передней панели телефона имеется одно отверстие для перфорации в верхнем левом углу, а на задней панели находится сканер отпечатков пальцев, а также одна камера и одна светодиодная вспышка, расположенные на большом квадратном основании.
Google Pixel 4a

Возможно, Google пытается объединить дизайн в семействе Pixel 4 - относительно большой квадрат в левом верхнем углу. Другая причина может заключаться в том, что это устройство полностью ненастоящее и не имеет ничего общего с Google - только время покажет.

Мы ожидаем, что небольшое устройство будет оснащено 5,81-дюймовой панелью, и, учитывая, что датчик отпечатков пальцев находится сзади, экран будет иметь ЖК-дисплей. Скорее всего, телефон будет иметь аудиоразъем 3,5 мм сверху и порт USB-C снизу, расположенный между двумя решетками динамиков.
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