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Компания ОРРО объявляет о скидках в преддверии 8 марта

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MobilZone
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4 марта, 2020, Киев — Производитель смартфонов OPPO, который с октября прошлого года официально представлен на украинском рынке, предлагает покупателям скидки на смартфоны. В период акции смартфон OPPO A5 2020 будет  стоить 4444 гривен вместо 5499 гривен. Праздничные цены будут действовать со 2 по 8 марта 2020 года включительно. Специальное предложение распространяется на OPPO A5 2020 в обоих цветах — Mirror Black и Dazzling White.

Чтобы поближе познакомиться со всей линейкой смартфонов ОРРО, которые представлены в Украине, компания приглашает всех желающих посетить OPPO Experience Zones — бренд-зоны производителя. Пользователи смогут протестировать смартфоны и пообщаться с продакт-командой OPPO, которая продемонстрирует возможности гаджетов и ответит на вопросы клиентов. 

В Ровно с 6 по 8  марта бренд-зона будет находиться в магазине KTC по адресу Соборная, 57.
В Киеве бренд-зона будет работать 7 марта в столичном торговом центре Lavina Mall (улица Берковецкая, 6Д) у входов в магазины Comfy и «Фокстрот». Часы работы: с 11:00 до 21:00.

В этот же день, 7 марта, в ТРЦ Глобал UA в Житомире рядом с магазином Comfy можно будет протестировать смартфоны и расспросить консультантов о возможностях гаджетов OPPO.

На этом праздничные предложения не заканчиваются. Покупатели, которые приобретут смартфоны OPPO в магазинах KTC на Соборной, 57 в Ровно, в Comfy в ТРЦ Глобал UA в Житомире и в киевском TРЦ Lavina Mall гарантированно получат подарки от компании на бренд-зоне OPPO.

Информация по продажам:
• Смартфон OPPO A5 2020 Mirror Black и Dazzling White по праздничной цене 4444 грн.
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