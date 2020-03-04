Генеральный директор Nubia делится образцами с камер предстоящего Red Magic 5G

Red Magic 5G образцы

Больше образцов Red Magic 5G

Грядущий смартфон Nubia Red Magic 5G часто появлялся в новостях в связи с приближением выпуска. Большая часть доступной информации поступает непосредственно от генерального директора компании - Ни Фэй. А сегодняшний тизер выпускается в виде девяти великолепных образцов камеры.Ожидается, что телефон будет оснащен тройной камерой на задней панели, возможно, охватывая все три фокусных расстояния, в то время как основная камера будет иметь 64-мегапиксельную камеру. Предыдущие телефоны из этой серии не были особенно хороши в фотографии, фокусировались больше на игровом опыте, но кажется, что на этот раз Nubia сделала поправки.Мы увидим, оправдают ли камеры эту шумиху, когда Red Magic 5G запустится и достигнет нашего офиса. И имейте в виду, что фотографии, которыми обмениваются на Weibo, сжаты, так что это не полное разрешение.