Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены

Суббренд Xiaomi, Black Shark, выпустил свои новые игровые смартфоны с множеством интересных игровых функций. Телефоны сначала предназначены для Китая, а затем станут доступны на мировом рынке в соответствии со стратегиями компании прошлого.
Смартфон имеет чипсет Snapdragon 865, который управляет всеми пикселями, и нет необходимости говорить, что телефон также поддерживает подключение 5G. Поддержка WiFi 6 также указана в спецификациях. Телефон может быть связан с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, но только последняя версия 12 ГБ поставляется с последней памятью LPDDR5, 8 ГБ - с LPDDR4X. С точки зрения памяти, есть только одна версия, и это 256 ГБ.
Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1,8, в то время, как ультраширокоугольный блок составляет 13 мегапикселей, а третий датчик - 5-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера на 20MP.
А теперь лучшая часть. Black Shark 3 Pro поставляется с массивной батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает невероятно быструю зарядку 65 Вт. Xiaomi говорит, что аккумулятор может перейти от 0% до 100% всего за 38 минут. А если вы находитесь в середине игры и нуждаетесь в дозаправке, вы можете вставить магнитное зарядное устройство в заднюю часть телефона, которое работает не так быстро, но 18 Вт вполне подойдет во время игровой сессии. В конце концов, вам не придется сталкиваться с запутанными кабелями, торчащими из порта USB-C.
Одним из преимуществ модели Pro являются новые всплывающие окна. Сенсорные воздушные триггеры из предыдущей версии телефона заменены физическими всплывающими кнопками, а Black Shark обеспечивает, как минимум, 300 000 всплывающих окон без каких-либо проблем.
Фактически, с точки зрения дизайна оба телефона идентичны - для сборки использовались металл и стекло, на передней панели нет отверстий или вырезов, а улучшенное решение для охлаждения в виде сэндвича было реализовано с удвоенной тепловой трубой по сравнению с предыдущим поколением. Также здорово, что в отличие от Black Shark 2 и 2 Pro, 3 и 3 Pro имеют 3,5-мм аудиоразъемы.
НеPro-версия поставляется в трех цветах - Lightning Black, Armor Grey и Star Silver, в то время, как Pro предлагается только в Phantom Black и Armor Grey. Black Shark 3 поступит в продажу с 6 марта, начиная с 3499 юаней (500 долл. США) для модели 8 ГБ / 128 ГБ, в то время, как цена Black Shark 3 Pro будет составлять 4 699 юаней (675 долл. США) для базовой конфигурации 8 ГБ / 256 ГБ и будет доступна в 17 марта.
Black Shark 3 ProPro-версия предлагает несколько дополнительных функций по сравнению с не-Pro версией, а также имеет увеличенный экран. Black Shark 3 Pro построен на массивной 7,1-дюймовой QHD + OLED-панели с частотой 90 Гц. Он также может похвастаться самой быстрой в мире частотой дискретизации с тактовой частотой 270 Гц.
Смартфон имеет чипсет Snapdragon 865, который управляет всеми пикселями, и нет необходимости говорить, что телефон также поддерживает подключение 5G. Поддержка WiFi 6 также указана в спецификациях. Телефон может быть связан с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, но только последняя версия 12 ГБ поставляется с последней памятью LPDDR5, 8 ГБ - с LPDDR4X. С точки зрения памяти, есть только одна версия, и это 256 ГБ.
Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1,8, в то время, как ультраширокоугольный блок составляет 13 мегапикселей, а третий датчик - 5-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера на 20MP.
А теперь лучшая часть. Black Shark 3 Pro поставляется с массивной батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает невероятно быструю зарядку 65 Вт. Xiaomi говорит, что аккумулятор может перейти от 0% до 100% всего за 38 минут. А если вы находитесь в середине игры и нуждаетесь в дозаправке, вы можете вставить магнитное зарядное устройство в заднюю часть телефона, которое работает не так быстро, но 18 Вт вполне подойдет во время игровой сессии. В конце концов, вам не придется сталкиваться с запутанными кабелями, торчащими из порта USB-C.
Одним из преимуществ модели Pro являются новые всплывающие окна. Сенсорные воздушные триггеры из предыдущей версии телефона заменены физическими всплывающими кнопками, а Black Shark обеспечивает, как минимум, 300 000 всплывающих окон без каких-либо проблем.
Black Shark 3НеPro-версия использует меньший 6,67-дюймовый экран и более низкое разрешение FHD +, не имеет всплывающих триггеров и предлагает меньшую батарею на 4720 мАч. Другое отличие заключается в вариантах хранения - 8 ГБ / 128 ГБ, 12 ГБ / 128 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ. В остальном все почти так же.
Фактически, с точки зрения дизайна оба телефона идентичны - для сборки использовались металл и стекло, на передней панели нет отверстий или вырезов, а улучшенное решение для охлаждения в виде сэндвича было реализовано с удвоенной тепловой трубой по сравнению с предыдущим поколением. Также здорово, что в отличие от Black Shark 2 и 2 Pro, 3 и 3 Pro имеют 3,5-мм аудиоразъемы.
НеPro-версия поставляется в трех цветах - Lightning Black, Armor Grey и Star Silver, в то время, как Pro предлагается только в Phantom Black и Armor Grey. Black Shark 3 поступит в продажу с 6 марта, начиная с 3499 юаней (500 долл. США) для модели 8 ГБ / 128 ГБ, в то время, как цена Black Shark 3 Pro будет составлять 4 699 юаней (675 долл. США) для базовой конфигурации 8 ГБ / 256 ГБ и будет доступна в 17 марта.