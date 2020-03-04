ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

09:30
Realme 6 будет иметь версию Pro, так что ожидайте повышения цен
08:00
Realme отменяет событие анонса Realme 6
06:00
Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены
22:00
Тизеры Oppo Watch раскрывают характеристики дисплея
20:00
Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате
18:00
Серия OnePlus 8 будет представлена в середине апреля
16:09
Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi
13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
18:00
Xiaomi показала беспроводное быстрое зарядное устройство
16:00
Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
13:58
Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4
12:00
Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта
08:00
Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер
20:25
Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается
15:00
Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов
13:00
Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max
11:00
Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный
09:31
Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги
20:00
В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41
18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
 Больше новостей
» » Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены
-

Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
282
Суббренд Xiaomi, Black Shark, выпустил свои новые игровые смартфоны с множеством интересных игровых функций. Телефоны сначала предназначены для Китая, а затем станут доступны на мировом рынке в соответствии со стратегиями компании прошлого.

Black Shark 3 Pro

Pro-версия предлагает несколько дополнительных функций по сравнению с не-Pro версией, а также имеет увеличенный экран. Black Shark 3 Pro построен на массивной 7,1-дюймовой QHD + OLED-панели с частотой 90 Гц. Он также может похвастаться самой быстрой в мире частотой дискретизации с тактовой частотой 270 Гц.
Смартфон имеет чипсет Snapdragon 865, который управляет всеми пикселями, и нет необходимости говорить, что телефон также поддерживает подключение 5G. Поддержка WiFi 6 также указана в спецификациях. Телефон может быть связан с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, но только последняя версия 12 ГБ поставляется с последней памятью LPDDR5, 8 ГБ - с LPDDR4X. С точки зрения памяти, есть только одна версия, и это 256 ГБ.
Телефон оснащен 64-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1,8, в то время, как ультраширокоугольный блок составляет 13 мегапикселей, а третий датчик - 5-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера на 20MP.

А теперь лучшая часть. Black Shark 3 Pro поставляется с массивной батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает невероятно быструю зарядку 65 Вт. Xiaomi говорит, что аккумулятор может перейти от 0% до 100% всего за 38 минут. А если вы находитесь в середине игры и нуждаетесь в дозаправке, вы можете вставить магнитное зарядное устройство в заднюю часть телефона, которое работает не так быстро, но 18 Вт вполне подойдет во время игровой сессии. В конце концов, вам не придется сталкиваться с запутанными кабелями, торчащими из порта USB-C.
Одним из преимуществ модели Pro являются новые всплывающие окна. Сенсорные воздушные триггеры из предыдущей версии телефона заменены физическими всплывающими кнопками, а Black Shark обеспечивает, как минимум, 300 000 всплывающих окон без каких-либо проблем.

Black Shark 3

НеPro-версия использует меньший 6,67-дюймовый экран и более низкое разрешение FHD +, не имеет всплывающих триггеров и предлагает меньшую батарею на 4720 мАч. Другое отличие заключается в вариантах хранения - 8 ГБ / 128 ГБ, 12 ГБ / 128 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ. В остальном все почти так же.
Фактически, с точки зрения дизайна оба телефона идентичны - для сборки использовались металл и стекло, на передней панели нет отверстий или вырезов, а улучшенное решение для охлаждения в виде сэндвича было реализовано с удвоенной тепловой трубой по сравнению с предыдущим поколением. Также здорово, что в отличие от Black Shark 2 и 2 Pro, 3 и 3 Pro имеют 3,5-мм аудиоразъемы.
НеPro-версия поставляется в трех цветах - Lightning Black, Armor Grey и Star Silver, в то время, как Pro предлагается только в Phantom Black и Armor Grey. Black Shark 3 поступит в продажу с 6 марта, начиная с 3499 юаней (500 долл. США) для модели 8 ГБ / 128 ГБ, в то время, как цена Black Shark 3 Pro будет составлять 4 699 юаней (675 долл. США) для базовой конфигурации 8 ГБ / 256 ГБ и будет доступна в 17 марта.
Prostotech google play Prostotech google play