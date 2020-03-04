Xiaomi выкатывает Android 10 на свой Mi A3

Скриншоты обновления и разговор с Xiaomi Customer Care

Телефоны Xiaomi Mi A3 начали получать уведомления в выходные дни, что доступно обновление до Android 10. Тем не менее, некоторые первые пользователи сообщили, что после установки телефон перестал отвечать на запросы.По-видимому, проблемы были довольно широко распространены, и позже Xiaomi решила отозвать обновление и запустила только пакет безопасности, пока ОС оставалась Android Pie.Теоретически, телефоны Mi A3 должны были получить темную тему для всей системы, новую навигацию с помощью жестов и улучшенное управление конфиденциальностью - все, что должно быть у стандартного смартфона Android 10. Однако, один пользователь сообщил, что после установки пакета его экран перестал отвечать на запросы.Другой пользователь сказал нам, что даже если он скачал 1,3 ГБ пакет, когда он фактически начал его установку, часть Android 10 отсутствовала, и все, что у него было, это современное исправление безопасности.По словам Xiaomi Customer Care, было слишком много жалоб, и теперь обновление будет переиздано, как только о них позаботятся.