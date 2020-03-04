Realme 6 будет иметь версию Pro, так что ожидайте повышения цен

From the pricing perspective, realme 6 is not a successor of realme 5. Our product portfolio has been redefined. #realme6 is our new pro. Hope this clarifies price part. ?

See you on 5th March, watch it live! pic.twitter.com/jKLHNZrnTZ — Francis Wang (@FrancisRealme) March 3, 2020

Начиная с Realme 3, компания предлагает улучшенные версии Pro своих устройств среднего класса, которые предлагают лучшее, более мощное оборудование. Но с серией Realme 6 все немного изменится.CMO компании в Индии написал в Твиттере, что обычная Realme 6 станет новым Pro. Что это обозначает? Это означает, что обычная Realme 6 станет прямым преемником Realme 5 Pro, что также означает, что 6 Pro будет на еще более высоком уровне.Конечно, это также приведет к повышению цен, что может разочаровать некоторых пользователей. Бренд медленно смещает свое внимание с сегмента нижнего уровня на средний, верхний средний и премиальный рынки.