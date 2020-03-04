ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

09:30
Realme 6 будет иметь версию Pro, так что ожидайте повышения цен
08:00
Realme отменяет событие анонса Realme 6
06:00
Black Shark 3 и 3 Pro официально анонсированы: характеристики и цены
22:00
Тизеры Oppo Watch раскрывают характеристики дисплея
20:00
Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате
18:00
Серия OnePlus 8 будет представлена в середине апреля
16:09
Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi
13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
18:00
Xiaomi показала беспроводное быстрое зарядное устройство
16:00
Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
13:58
Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4
12:00
Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта
08:00
Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер
20:25
Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается
15:00
Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов
13:00
Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max
11:00
Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный
09:31
Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги
20:00
В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41
18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
 Больше новостей
» » Realme отменяет событие анонса Realme 6
-

Realme отменяет событие анонса Realme 6

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
363
Официальный представитель Xiaomi объявил, что запуск Redmi Note 12 марта отменен, и теперь Realme также отменила свой анонс. Как и дочерняя компания Xiaomi, этот бренд также решил провести мероприятие, но за закрытыми дверями, и оно будет транслироваться в прямом эфире.

Это означает, что Realme 6 все еще будет представлена в четверг, 5 марта, но мы не будем на этом мероприятии.


Мероприятие все еще планируют проводить в 12:30 на крытом стадионе им. Индиры Ганди, но массовые собрания по всему миру отменяются в соответствии с предложениями Всемирной организации здравоохранения. Во время запуска мы ожидаем увидеть Realme 6 и Realme 6 Pro, а также первые носимые умные браслеты компании.
Полное заявление от Realme India

Ожидается, что Realme 6 будет иметь чипсет Helio G90, 8 ГБ оперативной памяти и Android 10 с Realme UI 1.0 на вершине. Его Pro-версия должна иметь чипсет Snapdragon 730G, но мы также ожидаем, что на задней панели будут установлены четыре камеры, дисплей с частотой 90 Гц и три варианта цвета.
Prostotech google play Prostotech google play