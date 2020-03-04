Realme отменяет событие анонса Realme 6

In light of current reports of #coronavirus impact & related advisory by health officials to maintain social distance as a precautionary measure, I'm calling off our biggest event. Will still give live speech in stadium with you watching #realme6series event online. #HealthFirst — Madhav 5G (@MadhavSheth1) March 3, 2020

Полное заявление от Realme India

Официальный представитель Xiaomi объявил, что запуск Redmi Note 12 марта отменен, и теперь Realme также отменила свой анонс. Как и дочерняя компания Xiaomi, этот бренд также решил провести мероприятие, но за закрытыми дверями, и оно будет транслироваться в прямом эфире.Это означает, что Realme 6 все еще будет представлена в четверг, 5 марта, но мы не будем на этом мероприятии.Мероприятие все еще планируют проводить в 12:30 на крытом стадионе им. Индиры Ганди, но массовые собрания по всему миру отменяются в соответствии с предложениями Всемирной организации здравоохранения. Во время запуска мы ожидаем увидеть Realme 6 и Realme 6 Pro, а также первые носимые умные браслеты компании.Ожидается, что Realme 6 будет иметь чипсет Helio G90, 8 ГБ оперативной памяти и Android 10 с Realme UI 1.0 на вершине. Его Pro-версия должна иметь чипсет Snapdragon 730G, но мы также ожидаем, что на задней панели будут установлены четыре камеры, дисплей с частотой 90 Гц и три варианта цвета.