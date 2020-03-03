Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате

Вспышка коронавируса вызывает все больше проблем с каждым днем. Сегодня управляющий директор Xiaomi India, Ману Кумар Джайн, сообщил, что компания отменяет запуск Redmi, запланированный на 12 марта. Вместо этого он будет проводить только онлайн запуск, который будет действительно «достойным внимания».
Несмотря на то, что Redmi планировала это мероприятие в течение нескольких месяцев, Джейн сообщил, что решение состоит в том, чтобы снизить риск воздействия Covid-19 на поклонников Mi, представителей СМИ и сотрудников Xiaomi.
Redmi может быть первой в мире компанией, которая отменила свое мероприятие в Индии из-за коронавируса, но мы связались с их конкурентом Realme по поводу запуска 5 марта линейки Realme 6. Официальных сообщений пока нет, но представители компании сказали нам, что многие журналисты отменили поездку на мероприятие.
?#Note the update: Due to recent reports of COVID-19 #CoronaOutbreak in certain parts of the country, we've decided to not host product launch events on-ground in March.— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 3, 2020
This is keeping in mind safety of fans, media friends, employees & partners. I urge you all to stay safe. ? pic.twitter.com/SOdDZtSkmo
Несмотря на то, что Redmi планировала это мероприятие в течение нескольких месяцев, Джейн сообщил, что решение состоит в том, чтобы снизить риск воздействия Covid-19 на поклонников Mi, представителей СМИ и сотрудников Xiaomi.
Redmi может быть первой в мире компанией, которая отменила свое мероприятие в Индии из-за коронавируса, но мы связались с их конкурентом Realme по поводу запуска 5 марта линейки Realme 6. Официальных сообщений пока нет, но представители компании сказали нам, что многие журналисты отменили поездку на мероприятие.