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Анонс Redmi Note 9 будет проходить в онлайн-формате

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MobilZone / Гаджеты
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Вспышка коронавируса вызывает все больше проблем с каждым днем. Сегодня управляющий директор Xiaomi India, Ману Кумар Джайн, сообщил, что компания отменяет запуск Redmi, запланированный на 12 марта. Вместо этого он будет проводить только онлайн запуск, который будет действительно «достойным внимания».


Несмотря на то, что Redmi планировала это мероприятие в течение нескольких месяцев, Джейн сообщил, что решение состоит в том, чтобы снизить риск воздействия Covid-19 на поклонников Mi, представителей СМИ и сотрудников Xiaomi. 
Redmi может быть первой в мире компанией, которая отменила свое мероприятие в Индии из-за коронавируса, но мы связались с их конкурентом Realme по поводу запуска 5 марта линейки Realme 6. Официальных сообщений пока нет, но представители компании сказали нам, что многие журналисты отменили поездку на мероприятие.
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