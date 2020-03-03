Утечка CAD рендеринга OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 (сверху), OnePlus 8 Pro (в центре), OnePlus 8 Lite (снизу)

OnePlus представил OnePlus 7 и 7 Pro в мае прошлого года, но ходили слухи, что они объявят о своих преемниках - OnePlus 8 и 8 Pro - в конце марта или в апреле этого года. Теперь в отчетесо ссылкой на источник, близкий к компании, говорится, что серия OnePlus 8 будет представлена в середине апреля.OnePlus пока официально не разглашает никакой информации о линейке OnePlus 8, но из предыдущих утечек мы знаем, что он выпустит три смартфона под серией 8 - vanilla 8, вариант Pro и модель Lite.В настоящее время неясно, будет ли вариант Lite также представлен вместе с 8 и 8 Pro, но мы не видим никаких причин, почему этого не произойдёт.При этом OnePlus обычно проводит индийские и мировые мероприятия по запуску в один и тот же день, и мы ожидаем, что так будет и в этот раз. Однако, увидев, как некоторые бренды представили свои смартфоны на онлайн-мероприятиях в этом году благодаря Coronavirus, мы также можем увидеть, что OnePlus использует тот же подход.