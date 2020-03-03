Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi

Надеюсь, сейчас данная проблема не актуальна, но если вдруг ваши симптомы похожи на мои, то эта статья точно для вас.
Итак, начнем сначала. Долго же я ждал новенькую, красивенькую MIUI 11 на свой старенький, но довольно шустрый Xiaomi Redmi 5 plus, и наконец дождался. Как только это обновление появилось в мох уведомлениях я сразу же начал его скачивать. Прошло время, смартфон перезагрузился, и вот, мой аппарат полностью обновлен. Я был полон счастья и поспешил тут же исследовать новую систему.
Счастье продлилось недолго. При первом же использовании после обновления, я заметил, что телефон стал работать значительно медленнее, чем до обновления. Переключение между окнами работало с тормозами, загрузка приложений была дольше обычного, даже разблокировка экрана тормозила. Я попробовал перезагрузить смартфон, побывал выключать и включать, но тщетно.
Сделать это можно следующим образом. Заходим в «Настройки», затем «О телефоне», далее выбираем «Обновление системы». В правом верхнем углу жмем три точки, в выпавшем окошке нажимаем «Скачать полную прошивку».
Итак, начнем сначала. Долго же я ждал новенькую, красивенькую MIUI 11 на свой старенький, но довольно шустрый Xiaomi Redmi 5 plus, и наконец дождался. Как только это обновление появилось в мох уведомлениях я сразу же начал его скачивать. Прошло время, смартфон перезагрузился, и вот, мой аппарат полностью обновлен. Я был полон счастья и поспешил тут же исследовать новую систему.
Счастье продлилось недолго. При первом же использовании после обновления, я заметил, что телефон стал работать значительно медленнее, чем до обновления. Переключение между окнами работало с тормозами, загрузка приложений была дольше обычного, даже разблокировка экрана тормозила. Я попробовал перезагрузить смартфон, побывал выключать и включать, но тщетно.
Решение проблемыЯ начал копаться в интернете в поисках решения данной проблемы. К счастью, я оказался не один такой, и много кто столкнулся с проблемой медленной работы MIUI 11 на старых моделях Xiaomi. В голову приходит сразу мысль об устаревшем железе. Это конечно так, но как же оптимизация? Мне помогло только одно. Я скачал полную версию прошивки через три точки, телефон званого перепрошился и «глюки» исчезли.
Сделать это можно следующим образом. Заходим в «Настройки», затем «О телефоне», далее выбираем «Обновление системы». В правом верхнем углу жмем три точки, в выпавшем окошке нажимаем «Скачать полную прошивку».