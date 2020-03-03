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Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi

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MobilZone
637
Надеюсь, сейчас данная проблема не актуальна, но если вдруг ваши симптомы похожи на мои, то эта статья точно для вас.
Фото добавлено для иллюстрации из открытых источников yandex.ru/images
Итак, начнем сначала. Долго же я ждал новенькую, красивенькую MIUI 11 на свой старенький, но довольно шустрый Xiaomi Redmi 5 plus, и наконец дождался. Как только это обновление появилось в мох уведомлениях я сразу же начал его скачивать. Прошло время, смартфон перезагрузился, и вот, мой аппарат полностью обновлен. Я был полон счастья и поспешил тут же исследовать новую систему.

Фото добавлено для иллюстрации из открытых источников yandex.ru/images
Счастье продлилось недолго. При первом же использовании после обновления, я заметил, что телефон стал работать значительно медленнее, чем до обновления. Переключение между окнами работало с тормозами, загрузка приложений была дольше обычного, даже разблокировка экрана тормозила. Я попробовал перезагрузить смартфон, побывал выключать и включать, но тщетно.

Решение проблемы

Я начал копаться в интернете в поисках решения данной проблемы. К счастью, я оказался не один такой, и много кто столкнулся с проблемой медленной работы MIUI 11 на старых моделях Xiaomi. В голову приходит сразу мысль об устаревшем железе. Это конечно так, но как же оптимизация? Мне помогло только одно. Я скачал полную версию прошивки через три точки, телефон званого перепрошился и «глюки» исчезли.

Сделать это можно следующим образом. Заходим в «Настройки», затем «О телефоне», далее выбираем «Обновление системы». В правом верхнем углу жмем три точки, в выпавшем окошке нажимаем «Скачать полную прошивку».
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