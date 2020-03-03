Прошивка MIUI 11 стала замедлять Xiaomi

Фото добавлено для иллюстрации из открытых источников yandex.ru/images





Фото добавлено для иллюстрации из открытых источников yandex.ru/images

Я попробовал перезагрузить смартфон, побывал выключать и включать, но тщетно.

Решение проблемы

«Настройки»

«О телефоне»

«Обновление системы»

«Скачать полную прошивку».

Надеюсь, сейчас данная проблема не актуальна, но если вдруг ваши симптомы похожи на мои, то эта статья точно для вас.. Долго же я ждал новенькую, красивенькую MIUI 11 на свой старенький, но довольно шустрый Xiaomi Redmi 5 plus, и наконец дождался. Как только это обновление появилось в мох уведомлениях я сразу же начал его скачивать. Прошло время, смартфон перезагрузился, и вот, мой аппарат полностью обновлен. Я был полон счастья и поспешил тут же исследовать новую систему.. При первом же использовании после обновления, я заметил, что телефон стал работать значительно медленнее, чем до обновления. Переключение между окнами работало с тормозами, загрузка приложений была дольше обычного, даже разблокировка экрана тормозила.Я начал копаться в интернете в поисках решения данной проблемы.на старых моделях Xiaomi. В голову приходит сразу мысль об устаревшем железе. Это конечно так, но как же оптимизация? Мне помогло только одно. Я скачал полную версию прошивки через три точки, телефон званого перепрошился и «глюки» исчезли.Сделать это можно следующим образом. Заходим в, затем, далее выбираем. В правом верхнем углу жмем три точки, в выпавшем окошке нажимаем