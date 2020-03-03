ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
18:00
Xiaomi показала беспроводное быстрое зарядное устройство
16:00
Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
13:58
Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4
12:00
Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта
08:00
Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер
20:25
Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается
15:00
Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов
13:00
Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max
11:00
Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный
09:31
Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги
20:00
В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41
18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
13:24
Vivo APEX 2020 – концептуальный смартфон, выходящий за рамки возможного
12:00
Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность
10:00
Mediatek представляет Helio P95 с улучшенным AI
08:00
Новый смартфон HTC Wildfire R70 официально анонсирован
22:00
Более подробная информация о Black Shark 3
20:00
Huawei P40 Lite официально анонсирован для Европейского рынка
18:00
Black Shark 3 бьёт рекорды в тесте производительности AnTuTu
 Больше новостей
» » Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
-

Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi

Поделиться:
MobilZone
348
Журналисты профильного издания Igeekphone собрали в одном месте все официальные версии прошивок оболочки MIUI 11 для всех моделей Xiaomi и Redmi, на которые она выходила.

В списке опубликованном по этой ссылке, вы найдете все актуальные на сегодняшний день версии MIUI 11 и аппараты для которых она выходила. Помимо стандартных китайских версий, в нем есть и глобальные и даже версии на русском языке.

Создатели импровизированной базы данных обещают, что список будет постоянно обновляться, поэтому всем владельцам смартфонов Xiaomi и Redmi стоит сохранить его себе и при желании проверять выход свежей прошивки для своей модели.
Prostotech google play Prostotech google play