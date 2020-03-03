Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi

Журналисты профильного издания Igeekphone собрали в одном месте все официальные версии прошивок оболочки MIUI 11 для всех моделей Xiaomi и Redmi, на которые она выходила.
В списке опубликованном по этой ссылке, вы найдете все актуальные на сегодняшний день версии MIUI 11 и аппараты для которых она выходила. Помимо стандартных китайских версий, в нем есть и глобальные и даже версии на русском языке.
Создатели импровизированной базы данных обещают, что список будет постоянно обновляться, поэтому всем владельцам смартфонов Xiaomi и Redmi стоит сохранить его себе и при желании проверять выход свежей прошивки для своей модели.
В списке опубликованном по этой ссылке, вы найдете все актуальные на сегодняшний день версии MIUI 11 и аппараты для которых она выходила. Помимо стандартных китайских версий, в нем есть и глобальные и даже версии на русском языке.
Создатели импровизированной базы данных обещают, что список будет постоянно обновляться, поэтому всем владельцам смартфонов Xiaomi и Redmi стоит сохранить его себе и при желании проверять выход свежей прошивки для своей модели.