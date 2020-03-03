Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi

Спрос на программное обеспечение с каждым годом усиливается, а происходит все это по той простой причине, что все более широкий круг людей не видит никакого смысла в том, чтобы пользоваться низкокачественным ПО. На фоне всей этой ситуации производители мобильных устройств стараются уделять все больше внимания такого рода особенностях своей продукции, а внедряют они ради этого самые разные новшества. Сегодня, 3 марта 2020 года, случилось то, о чем просто обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi, потому что знание одного очень важного факта может значительно упростить жизнь, сделав ее на целый порядок лучше, чем когда-либо ранее до этого самого момента.
Как известно, в любых операционных системах время от времени могу встречаться различные недостатки и недочеты, а фирменная прошивка MIUI 11 не является исключением из правил. Кроме того, иногда бывает так, что какой-то смартфон до новой ОС уже обновился, а другой точно такой же даже не видит новую прошивку. Во всех таких случаях, а также во многих других, на помощь приходит специальная ссылка на стороннем ресурсе, откуда можно скачать все доступные по состоянию на сегодняшний день версии прошивки MIUI 11, предназначенной для международного рынка. Она выгодно отличается от китайской поддержкой русского языка, а также многих других, а еще, кроме того, наличием всех сервисов из пакета Google Play.
Более того, при желании, с этого же самого ресурса можно скачать китайские или отдельные региональные версии прошивки MIUI 11, сделав это без лишних сложностей. Одна из особенностей смартфонов Xiaomi и Redmi состоит в том, что устанавливать на них различные версии операционных систем можно без вспомогательных устройств, то есть компьютеров, а делать это возможно даже без каких-либо сторонних утилит и root-прав, что конечно же очень и очень удобно. Так, например, если новая прошивка по каким-то причинам не становится доступна для автоматической установки прямо «по воздуху», можно легко и просто скачать ее со стороннего ресурса, а затем, после этого, произвести установку.
Хоть при обновлении операционной системы все личные данные и сохраняются, однако перед подобного рода действиями все равно рекомендуется всегда делать резервную копию данных, чтобы в случае чего не лишиться фотографий, контактов, сообщений, заметок и других ценных данных, которые для некоторых могут быть невероятно важными. Скачать любую сборку прошивки MIUI 11 для более чем 40 моделей смартфонов можно здесь. В среднем, данная операционная система в виде стабильной финальной версии весит 2 ГБ, поэтому для ее загрузки лучше подключиться к скоростной сети Wi-Fi. Чтобы лишний раз не заморачиваться с передачей прошивки на смартфон, удобнее всего производить ее скачивание прямо с такого, используя любой веб-браузер.
Как известно, в любых операционных системах время от времени могу встречаться различные недостатки и недочеты, а фирменная прошивка MIUI 11 не является исключением из правил. Кроме того, иногда бывает так, что какой-то смартфон до новой ОС уже обновился, а другой точно такой же даже не видит новую прошивку. Во всех таких случаях, а также во многих других, на помощь приходит специальная ссылка на стороннем ресурсе, откуда можно скачать все доступные по состоянию на сегодняшний день версии прошивки MIUI 11, предназначенной для международного рынка. Она выгодно отличается от китайской поддержкой русского языка, а также многих других, а еще, кроме того, наличием всех сервисов из пакета Google Play.
Более того, при желании, с этого же самого ресурса можно скачать китайские или отдельные региональные версии прошивки MIUI 11, сделав это без лишних сложностей. Одна из особенностей смартфонов Xiaomi и Redmi состоит в том, что устанавливать на них различные версии операционных систем можно без вспомогательных устройств, то есть компьютеров, а делать это возможно даже без каких-либо сторонних утилит и root-прав, что конечно же очень и очень удобно. Так, например, если новая прошивка по каким-то причинам не становится доступна для автоматической установки прямо «по воздуху», можно легко и просто скачать ее со стороннего ресурса, а затем, после этого, произвести установку.
Хоть при обновлении операционной системы все личные данные и сохраняются, однако перед подобного рода действиями все равно рекомендуется всегда делать резервную копию данных, чтобы в случае чего не лишиться фотографий, контактов, сообщений, заметок и других ценных данных, которые для некоторых могут быть невероятно важными. Скачать любую сборку прошивки MIUI 11 для более чем 40 моделей смартфонов можно здесь. В среднем, данная операционная система в виде стабильной финальной версии весит 2 ГБ, поэтому для ее загрузки лучше подключиться к скоростной сети Wi-Fi. Чтобы лишний раз не заморачиваться с передачей прошивки на смартфон, удобнее всего производить ее скачивание прямо с такого, используя любой веб-браузер.