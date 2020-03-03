ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:48
Опубликована общая база официальных прошивок MIUI 11 для всех смартфонов Xiaomi и Redmi
12:00
Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
09:08
Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов
23:19
Можно ли обыграть казино? Популярная стратегия удвоения — крах!
20:00
Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9
18:00
Xiaomi показала беспроводное быстрое зарядное устройство
16:00
Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
13:58
Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4
12:00
Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта
08:00
Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер
20:25
Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается
15:00
Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов
13:00
Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max
11:00
Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный
09:31
Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги
20:00
В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41
18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
13:24
Vivo APEX 2020 – концептуальный смартфон, выходящий за рамки возможного
12:00
Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность
10:00
Mediatek представляет Helio P95 с улучшенным AI
08:00
Новый смартфон HTC Wildfire R70 официально анонсирован
22:00
Более подробная информация о Black Shark 3
20:00
Huawei P40 Lite официально анонсирован для Европейского рынка
18:00
Black Shark 3 бьёт рекорды в тесте производительности AnTuTu
 Больше новостей
» » Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi
-

Об этом обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi

Поделиться:
MobilZone
113
Спрос на программное обеспечение с каждым годом усиливается, а происходит все это по той простой причине, что все более широкий круг людей не видит никакого смысла в том, чтобы пользоваться низкокачественным ПО. На фоне всей этой ситуации производители мобильных устройств стараются уделять все больше внимания такого рода особенностях своей продукции, а внедряют они ради этого самые разные новшества. Сегодня, 3 марта 2020 года, случилось то, о чем просто обязаны знать все владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi, потому что знание одного очень важного факта может значительно упростить жизнь, сделав ее на целый порядок лучше, чем когда-либо ранее до этого самого момента.

Как известно, в любых операционных системах время от времени могу встречаться различные недостатки и недочеты, а фирменная прошивка MIUI 11 не является исключением из правил. Кроме того, иногда бывает так, что какой-то смартфон до новой ОС уже обновился, а другой точно такой же даже не видит новую прошивку. Во всех таких случаях, а также во многих других, на помощь приходит специальная ссылка на стороннем ресурсе, откуда можно скачать все доступные по состоянию на сегодняшний день версии прошивки MIUI 11, предназначенной для международного рынка. Она выгодно отличается от китайской поддержкой русского языка, а также многих других, а еще, кроме того, наличием всех сервисов из пакета Google Play.

Более того, при желании, с этого же самого ресурса можно скачать китайские или отдельные региональные версии прошивки MIUI 11, сделав это без лишних сложностей. Одна из особенностей смартфонов Xiaomi и Redmi состоит в том, что устанавливать на них различные версии операционных систем можно без вспомогательных устройств, то есть компьютеров, а делать это возможно даже без каких-либо сторонних утилит и root-прав, что конечно же очень и очень удобно. Так, например, если новая прошивка по каким-то причинам не становится доступна для автоматической установки прямо «по воздуху», можно легко и просто скачать ее со стороннего ресурса, а затем, после этого, произвести установку.


Хоть при обновлении операционной системы все личные данные и сохраняются, однако перед подобного рода действиями все равно рекомендуется всегда делать резервную копию данных, чтобы в случае чего не лишиться фотографий, контактов, сообщений, заметок и других ценных данных, которые для некоторых могут быть невероятно важными. Скачать любую сборку прошивки MIUI 11 для более чем 40 моделей смартфонов можно здесь. В среднем, данная операционная система в виде стабильной финальной версии весит 2 ГБ, поэтому для ее загрузки лучше подключиться к скоростной сети Wi-Fi. Чтобы лишний раз не заморачиваться с передачей прошивки на смартфон, удобнее всего производить ее скачивание прямо с такого, используя любой веб-браузер.
Prostotech google play Prostotech google play