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Samsung заплатит деньги пользователям смартфонов

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MobilZone
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Каждый производитель электроники стремится к тому, чтобы сделать свою фирменную продукцию как можно более продвинутой и привлекательной во всех отношениях, а внедряются ради этого в нее самые разные новшества. Делается все это ради того, чтобы зарабатывать больше денег и повышать узнаваемость бренда, ведь чем больше людей будут ему доверять, тем активнее все они станут приобретать различную его продукцию. Как стало известно, южнокорейская корпорация Samsung посчитала необходимым заплатить деньги пользователям смартфонов, а получить крупную сумму денег в размере до $200 тысяч долларов, может абсолютно каждый человек без каких-либо сложностей и исключений.

Дело в том, что теперь южнокорейская корпорация Samsung поощряет всех пользователей, которые помогут ей усилить систему защиты своих электронных устройств, то есть смартфонов и планшетов. Бренд посчитал необходимым создать и запустить программу Mobile Security Rewards Program, в рамках которой абсолютно любой человек может сообщить о какой-либо бреши в последней версии какого-либо фирменного ПО для мобильных устройств, и получить за это денежное вознаграждение, размер которого может варьироваться от $200 до $200 тысяч долларов, в зависимости от важности «дыры» в безопасности. Вполне очевидно, что это очень даже хорошие деньги, поэтому подобный шанс заработать крупную сумму точно не стоит упускать.

Наткнуться на какую-либо «дыру» в защите можно как случайно, так и намеренно. При этом нет никакой разницы, как именно она была обнаружена, пускай у опытных специалистов в этом плане конечно же и значительно больше шансов. Изначально программа Mobile Security Rewards Program была запущена еще в 2016 году, однако с тех самых пор более трех лет она была не более чем пилотным текстовым проектом, и вот теперь наконец-то она стала доступна абсолютно всем в виде полноценной программы, которая будет действовать бессрочно долгий период времени. Чтобы получить деньги за обнаружение какой-либо бреши в технике Samsung достаточно посетить официальный сайт программы и, после этого, оставить там специальную заявку.


Уязвимость обязательно должна содержаться именно в последней версии какого-либо программного обеспечения, а еще она обязательно должна быть именно в таких смартфонах и планшетах на базе Android, которые были выпущены за последние годы и до сих пор являются актуальными, потому что старая техника никому уже неинтересна. Если специалисты Samsung подтвердят наличие уязвимости, удастся получить денежное вознаграждение, размер которого зависит от ее важности, как было упомянуто ранее. Воспользоваться столь щедрым предложением со стороны южнокорейской корпорации могут жители Европе, США, Китая, Японии, Австралии, Украины и других государств без каких-либо ограничений в этом плане.
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