Xiaomi наконец объявила дату анонса Redmi Note 9

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ?#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ?



RT and share this EPIC announcement. ? #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o — Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020

Тизер Redmi Note 9

Ожидается, что долгожданная серия Redmi Note 9 станет официальной на следующей неделе 12 марта. На самом деле мы получили несколько подсказок от официального аккаунта Redmi India в Twitter, а также от главы Xiaomi India, Ману Кумара Джайна.Из официальных тизеров видно, что серия Redmi Note 9 будет оснащена четырьмя камерами на задней панели в квадратном вырезе. Amazon также рекламирует новейшие Redmi Notes, предлагающие превосходный дизайн, захватывающий игровой опыт и улучшенные возможности быстрой зарядки.В отдельном посте-тизере Ману Кумар Джайн показал телефон, лежащий на экране, обнажив нижнюю часть задней панели, а также порт Type-C, разъем для наушников и решетку динамика. Это все, что у нас есть на данный момент, но это не займет много времени, прежде чем появятся новые утечки и тизеры, приведшие к большому событию на следующей неделе.