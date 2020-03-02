ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
13:58
Realme официально представила фитнес браслет, который может уничтожить Xiaomi Mi Band 4
12:00
Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта
08:00
Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер
20:25
Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается
15:00
Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов
13:00
Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max
11:00
Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный
09:31
Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги
20:00
В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41
18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
13:24
Vivo APEX 2020 – концептуальный смартфон, выходящий за рамки возможного
12:00
Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность
10:00
Mediatek представляет Helio P95 с улучшенным AI
08:00
Новый смартфон HTC Wildfire R70 официально анонсирован
22:00
Более подробная информация о Black Shark 3
20:00
Huawei P40 Lite официально анонсирован для Европейского рынка
18:00
Black Shark 3 бьёт рекорды в тесте производительности AnTuTu
15:23
Первое живое изображение умных часов Oppo показывает ОС Google Wear
14:00
Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro
12:00
Первое промо-видео LG V60 ThinQ 5G рассказывает о возможностях камеры
10:00
LG V60 ThinQ 5G официально анонсирован: характеристики флагмана
08:00
Последнее промо-видео Oppo Find X2 показывает новаторские технологии
20:00
Samsung начинает массовое производство 16 ГБ оперативной памяти нового поколения
 Больше новостей
» » Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu
-

Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
231
Игровые смартфоны становятся все более и более мощными, и суббренд ZTE Nubia готов выпустить свой игровой телефон следующего поколения, получивший название Nubia Red Magic 5G, который утверждает, что побил все рекорды, когда речь заходит о производительности.

Ни Фей, президент Nubia, сегодня официально поделился снимком экрана на Weibo, что грядущий смартфон Nubia Red Magic 5G набрал 633 724 балла на платформе сравнительного анализа AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю.

До этого на скриншоте аналогичного теста грядущего игрового смартфона Black Shark 3 Pro 5G утверждалось, что это был самый результативный телефон с оценкой AnTuTu 620 925. После крайнего обновления программного обеспечения Xiaomi Mi 10 удалось набрать более 600 тыс. баллов, в то время как iQOO 3 5G набрал 575 883 балла на AnTuTu.

Возвращаясь к Nubia Red Magic 5G, тест производительности AnTuTu показывает смартфон с номером модели NX659J, набравший 637 724 балла, в то время, как оценка Master Lu того же устройства имеет 563 588 баллов.

Ни Фэй ранее подтвердил, что смартфон Red Magic 5G станет «первым в мире игровым телефоном 144 Гц 5G». Также стало известно, что телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865 SoC вместе с модемом Snapdragon X55 для поддержки двухрежимного подключения SA и NSA 5G.
Из-за утечек, устройство, как ожидается, будет первым с огромной 16 ГБ оперативной памяти в своем топовом варианте. Ранее сообщалось, что телефон будет иметь оперативную память LPDDR5, которая будет поставляться компанией Samsung.

Также стало известно, что смартфон будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 10 из коробки с пользовательским интерфейсом Redmagic OS версии 3.0 вместе с патчем безопасности для января 2020 года.

Nubia Red Magic 5G также имеет тройные задние камеры, Wi-Fi 6, частоту дискретизации 240 Гц и встроенный вентилятор охлаждения. Недавний Geekbench листинг показал 2K дисплей. Что касается оценки, модель 8 ГБ ОЗУ набрала 4 308 баллов в одноядерном и 13 537 в многоядерном тесте, в то время как модель 12 ГБ ОЗУ набрала 4 333 балла в одноядерном и 13 489 баллов в многоядерном тесте.
Prostotech google play Prostotech google play