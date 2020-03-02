Nubia Red Magic 5G набирает рекордное количество баллов в тесте производительности AnTuTu

Игровые смартфоны становятся все более и более мощными, и суббренд ZTE Nubia готов выпустить свой игровой телефон следующего поколения, получивший название Nubia Red Magic 5G, который утверждает, что побил все рекорды, когда речь заходит о производительности.
Ни Фей, президент Nubia, сегодня официально поделился снимком экрана на Weibo, что грядущий смартфон Nubia Red Magic 5G набрал 633 724 балла на платформе сравнительного анализа AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю.
До этого на скриншоте аналогичного теста грядущего игрового смартфона Black Shark 3 Pro 5G утверждалось, что это был самый результативный телефон с оценкой AnTuTu 620 925. После крайнего обновления программного обеспечения Xiaomi Mi 10 удалось набрать более 600 тыс. баллов, в то время как iQOO 3 5G набрал 575 883 балла на AnTuTu.
Возвращаясь к Nubia Red Magic 5G, тест производительности AnTuTu показывает смартфон с номером модели NX659J, набравший 637 724 балла, в то время, как оценка Master Lu того же устройства имеет 563 588 баллов.
Ни Фэй ранее подтвердил, что смартфон Red Magic 5G станет «первым в мире игровым телефоном 144 Гц 5G». Также стало известно, что телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865 SoC вместе с модемом Snapdragon X55 для поддержки двухрежимного подключения SA и NSA 5G.
Из-за утечек, устройство, как ожидается, будет первым с огромной 16 ГБ оперативной памяти в своем топовом варианте. Ранее сообщалось, что телефон будет иметь оперативную память LPDDR5, которая будет поставляться компанией Samsung.
Также стало известно, что смартфон будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 10 из коробки с пользовательским интерфейсом Redmagic OS версии 3.0 вместе с патчем безопасности для января 2020 года.
Nubia Red Magic 5G также имеет тройные задние камеры, Wi-Fi 6, частоту дискретизации 240 Гц и встроенный вентилятор охлаждения. Недавний Geekbench листинг показал 2K дисплей. Что касается оценки, модель 8 ГБ ОЗУ набрала 4 308 баллов в одноядерном и 13 537 в многоядерном тесте, в то время как модель 12 ГБ ОЗУ набрала 4 333 балла в одноядерном и 13 489 баллов в многоядерном тесте.
Ни Фей, президент Nubia, сегодня официально поделился снимком экрана на Weibo, что грядущий смартфон Nubia Red Magic 5G набрал 633 724 балла на платформе сравнительного анализа AnTuTu, что является самым высоким показателем за всю историю.
До этого на скриншоте аналогичного теста грядущего игрового смартфона Black Shark 3 Pro 5G утверждалось, что это был самый результативный телефон с оценкой AnTuTu 620 925. После крайнего обновления программного обеспечения Xiaomi Mi 10 удалось набрать более 600 тыс. баллов, в то время как iQOO 3 5G набрал 575 883 балла на AnTuTu.
Возвращаясь к Nubia Red Magic 5G, тест производительности AnTuTu показывает смартфон с номером модели NX659J, набравший 637 724 балла, в то время, как оценка Master Lu того же устройства имеет 563 588 баллов.
Ни Фэй ранее подтвердил, что смартфон Red Magic 5G станет «первым в мире игровым телефоном 144 Гц 5G». Также стало известно, что телефон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865 SoC вместе с модемом Snapdragon X55 для поддержки двухрежимного подключения SA и NSA 5G.
Из-за утечек, устройство, как ожидается, будет первым с огромной 16 ГБ оперативной памяти в своем топовом варианте. Ранее сообщалось, что телефон будет иметь оперативную память LPDDR5, которая будет поставляться компанией Samsung.
Также стало известно, что смартфон будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 10 из коробки с пользовательским интерфейсом Redmagic OS версии 3.0 вместе с патчем безопасности для января 2020 года.
Nubia Red Magic 5G также имеет тройные задние камеры, Wi-Fi 6, частоту дискретизации 240 Гц и встроенный вентилятор охлаждения. Недавний Geekbench листинг показал 2K дисплей. Что касается оценки, модель 8 ГБ ОЗУ набрала 4 308 баллов в одноядерном и 13 537 в многоядерном тесте, в то время как модель 12 ГБ ОЗУ набрала 4 333 балла в одноядерном и 13 489 баллов в многоядерном тесте.