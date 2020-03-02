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Oppo Reno3 Pro официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Oppo представила свою линейку Reno3 еще в декабре 2019 года в Китае, а версия Pro оснащена чипсетом 5G. Сегодня компания анонсировала международную не-5G Oppo Reno3 Pro, которая поставляется с двумя селфи-камерами, встроенными в плоскую OLED-панель.
Reno3 Pro - первый смартфон с недавно анонсированным чипсетом Mediatek Helio P95. Он имеет восьмиъядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, работающими на частоте до 2,2 ГГц, и 8 ГБ ОЗУ. Объем памяти 128 ГБ или 256 ГБ, и вы получите слот для карты MicroSD для дальнейшего расширения.

Телефон построен на 6,5-дюймовой панели Super AMOLED с соотношением сторон 20: 9, разрешением Full HD + и сканером отпечатков пальцев под дисплеем.
Дизайн задней части аналогичен Reno3 Pro 5G, но в этом устройстве 4G основной датчик имеет 64MP. Все остальное то же самое - 13-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, 8-мегапиксельная сверхширокая камера и 2-мегапиксельная монохромная камера с глубиной.

Селфи-камеры находятся внутри отверстия, а основной блок - это специальная фронтальная камера с самым высоким разрешением на сегодняшний день - у нее есть датчик 44 МП 1 / 2,8 ”за объективом F / 2.4. Там вторичный модуль представляет собой 2-мегапиксельный датчик глубины.
Устройства Oppo известны своей быстрой зарядкой, и компания также представила свои новейшие технологии в Reno3 Pro. Ячейка питания емкостью 4 025 мАч поддерживает VOOC Flash Charge 4.0, которая позволяет заряжать до 30 Вт, а соответствующий блок питания поставляется в розничной упаковке.

Reno3 Pro поставляется с Android 10 и ColorOS 7 на вершине.
Запуск Oppo Reno3 Pro объемом 8 ГБ / 128 ГБ запланирован на 6 марта в цветах Auroral Blue, Midnight Black и Sky White. Он стоит 29 990 рупий (415 долл. США / 375 евро), а версия на 8 ГБ / 256 ГБ - 32 990 рупий (455 долл. США / 412 евро), но дата его выпуска еще не подтверждена.
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