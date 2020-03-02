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OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта

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MobilZone / Гаджеты
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OnePlus India разместила в Twitter короткий видеоклип, чтобы тизерить новое устройство, которое появится 3 марта.

Видео на самом деле не помогает нам выяснить, что именно представляет собой этот продукт, но благодаря OnePlus UK мы знаем, что это не телефон или какой-либо другой коммерческий продукт, что означает, что мы ничего не услышим о серии OnePlus 8.

Вы можете проверить клип ниже и сообщить нам в комментариях, как вы думаете, что за продукт это может быть.


Некоторые фотографии также были опубликованы. Они действительно не предлагают много дополнительных деталей, хотя.


Даже если объявление от 3 марта не касается линейки OnePlus 8, по слухам, китайский производитель телефонов представит серию OnePlus 8 в марте или апреле, поэтому мы, скорее всего, увидим, как компания тизерит свои смартфоны 2020 года в ближайшие недели.
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