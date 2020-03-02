OnePlus представит новое загадочное устройство 3 марта

2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0 — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020

OnePlus India разместила в Twitter короткий видеоклип, чтобы тизерить новое устройство, которое появится 3 марта.Видео на самом деле не помогает нам выяснить, что именно представляет собой этот продукт, но благодаря OnePlus UK мы знаем, что это не телефон или какой-либо другой коммерческий продукт, что означает, что мы ничего не услышим о серии OnePlus 8.Вы можете проверить клип ниже и сообщить нам в комментариях, как вы думаете, что за продукт это может быть.Некоторые фотографии также были опубликованы. Они действительно не предлагают много дополнительных деталей, хотя.Даже если объявление от 3 марта не касается линейки OnePlus 8, по слухам, китайский производитель телефонов представит серию OnePlus 8 в марте или апреле, поэтому мы, скорее всего, увидим, как компания тизерит свои смартфоны 2020 года в ближайшие недели.