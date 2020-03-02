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Появился рендер Xiaomi Black Shark 3 с треугольным блоком камер

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что Xiaomi представит свой новый игровой смартфон Black Shark 3 уже завтра, 3 марта, и, естественно, утечки соответственно усилились. В то время, как камеры по понятным причинам не собираются быть в центре внимания этого устройства, все же хорошо, что мы получили информацию о них. В сети появился новый черновой рисунок телефона, предлагающий лучший взгляд на его заднюю конструкцию, в том числе довольно специфическую схему установки с тремя камерами.


Нам уже удалось ближе познакомиться с многоуровневым дизайном задней панели Black Shark 3 в одном из более ранних видео-тизеров, которое предоставил генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.
Возвращаясь к камере, мы имеем мало фактической информации о ее трио датчиков, за исключением некоторых предположений о разрешении 64MP для основного. По крайней мере, у нас есть расплывчатая фотография самого модуля. Что касается других деталей оборудования, мы знаем, что Black Shark 3 будет доступен в версиях Vanilla и Pro. Единственное однозначно подтвержденное различие между этими двумя версиями, на данный момент, является емкостью батареи - 4720 мАч и 5000 мАч в Vanilla и Pro, соответственно.
детали зарядки

Насколько нам известно, оба будут использовать 65-ваттное решение для быстрой зарядки указанных аккумуляторов. Кроме того, другие подтвержденные общие биты включают частоту обновления дисплея 120 Гц, чипы Snapdragon 865, до 16 ГБ ОЗУ, 3,5-мм аудиоразъем и порт Type-C. К счастью, нам не нужно ждать слишком долго до официального представления.
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