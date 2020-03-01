Список спецификаций Oppo Find X2 Pro снова просачивается

Oppo Find X2 Pro технические характеристики

Живые изображения Oppo Find X2

По мере того, как мы приближаемся к запланированной дате анонса пары телефонов Oppo Find X2 6 марта, утечки и слухи начинают появляться ещё чаще. К сожалению, мы не можем полностью определить точные различия между CPH2020 vanilla Find X2 и его родным братом CPH2025 FInd X2 Pro. Если верить слухам, пара выглядит очень похожей и даже, вероятно, в некоторой степени разделяет большинство функций - например, частоту обновления 120 Гц.Сегодняшний день приносит еще одно изящное резюме и повторение основных спецификаций топового уровня Find X2 Pro. Как и многие источники уже упоминали ранее, дисплеи в паре Find X2 будут зрелищем. Очевидно, Pro будет качать 6,7-дюймовый QHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и вероятной частотой дискретизации касания 240 Гц. Панель Pro, любезно предоставленная Samsung, также, по-видимому, будет способна работать на частоте 120 Гц в своем родном разрешении QHD. Стоит отметить, что с учетом того, что S20 Ultra может подняться только до FullHD @ 120Hz из коробки.Говоря об Find X2 Pro и семействе Samsung Galaxy S20, в этой новой спецификации упоминается только захват видео FullHD со скоростью 120 кадров в секунду. Нет слов о возможностях 4K и 8K. Хотя, учитывая, что Find X2 Pro использует тот же чипсет Snapdragon 865, мы можем только предположить, что 8K все еще ограничен 24fps. Говоря о камере, Find X2 Pro будет иметь пару 48-мегапикселей с сенсором Sony IMX689, который, как ожидается, будет питать основную камеру, а IMX586 - от сверхширокого брата. Наконец, есть 13-мегапиксельная камера Samsung S5K3M5 ISOCELL, которая, как ожидается, обеспечит 5-кратное гибридное увеличение с помощью модуля перископа. На передней панели - селфи-камера на 32 Мп.В приведенных спецификациях также упоминается батарея емкостью 4260 мАч со сверхбыстрой зарядкой 65 Вт. Эти цифры были озвучены и ранее. Также часть смеси - степень защиты от проникновения IP68, настройка двух динамиков и «линейный двигатель по оси X», что, вероятно, относится к усовершенствованному тактильному вибрационному двигателю.