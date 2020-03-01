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Стала известна реальная стоимость Xiaomi Mi 10, рассчитанная из его компонентов

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MobilZone
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Эксперты из агентства Techinsights разобрали новый флагманский смартфон от Xiaomi — Mi 10 и подсчитали общую стоимость всех компонентов. Что из этого вышло, читайте в нашем материале. 

Важно уточнить, что ребята из Techinsights выбрали для разборки смартфон в конфигурации 12/256 Гб. В конечном счете, после внимательного разбора и подсчета стоимости отдельных компонентов выяснилось, что в сухом остатке стоимость смартфона без затрат на рекламу, оплату труда сотрудникам и весь продакшн, составляет 440 долларов. И это при официальной стоимости в 673 доллара, из чего легко посчитать, что Xiaomi оценивает свою работу в 233 доллара. 

В 2012 году генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о том, из чего складывается стоимость каждого смартфона Xiaomi. Помимо стоимости комплектующих производитель учитывает затраты на закупку компонентов, оплату налогов, затраты на обработку, литейное производство, производственные потери, затраты на исследования и разработки, послепродажное обслуживание, затраты на продажу, патентные сборы Qualcomm, операционные расходы компании и так далее. 

Для наглядного сравнения, суммарная стоимость всех комплектующих iPhone 11 Pro Max 512 Гб составляет 490 долларов, что лишь на 50 долларов больше, чем Mi 10. При этом стоимость iPhone 11 Pro Max 512 Гб в рознице на китайском рынке составляет 1810 долларов. 
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