Сравнение скорости работы Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max

Известный зарубежный YouTube-блогер Nick Brazer в своем новом видео решил наглядно показать разницу в скорости работы интерфейса и приложений на новом флагманском смартфоне от Xiaomi в сравнении с топовым из актуальных смартфонов Apple. Что из этого вышло, вы узнаете из нашей статьи.



Итак, чтобы элементарно включиться, у Mi 10 ушло 16 секунд, тогда как iPhone 11 Pro Max включился спустя 25 секунд. Однако iPhoe при включении сразу показал все иконки рабочего стола, а Mi 10 слегка призадумался и в первые секунды после включения показывал только обои. Проверка сканера лица показала, что Mi 10 с задачей разблокировки смартфона по лицу справляется быстрее. Быстрее выходит у китайца съемка фотографий и открытие готовых снимков в галерее.





Далее автор последовательно запускал на смартфонах одни и те же приложения с рабочего стола. После открытия приложений, последние не закрывались, а оставались работать в фоновом режиме, чтобы проверить работу операционной системы с оперативной памятью.



Здесь ключевым заключением стало то, что оба смартфона справились почти идентично. Какие-то приложения запускались быстрее на смартфоне от Xiaomi, какие-то - на iPhone. Суммарный результат по трем тестам, по мнению блогера, распределился следующим образом 23 балла против 18 в пользу Mi 10.

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