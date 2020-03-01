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Фирменный чехол для Xiaomi Mi 10 не только очень стильный, но и функциональный

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MobilZone
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Вслед за Mi 10 и Mi 10 Pro китайский техногигант выпустил и фирменный чехол-книжку, совместимый с новинками. Только вот чехол не простой, он позволяет использовать смартфон даже с закрытой крышкой. Подробности читайте в нашем материале.

В правом верхнем углу на фронтальной стороне корпуса чехла расположена информационная площадка нестандартной формы. Здесь отображается время, дата и текущий уровень заряда смартфона. Могут в информационном поле выводиться и последние уведомления из приложений. Главное преимущество такого чехла заключается в том, что он поможет экономить заряд аккумулятора, позволяя избежать частые включения экрана для проверки актуальной информации.

В первые дни после презентации новинка будет продаваться только в Китае. Чехол доступен в нескольких цветах, а стоимость такого чехла составляет порядка 10 долларов. Предполагается, что после презентации Mi 10 на глобальном рынке, вместе с ним будет представлен и фирменный чехол.
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