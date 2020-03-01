Huawei заплатит абсолютно всем владельцам смартфонов деньги

В настоящее время на рынке можно встретить невероятно много самых разных моделей смартфонов, выпущенных огромным множеством различных брендов. Тем не менее, существует несколько крайне популярных и известных, а одним из таких является китайская корпорация Huawei, которая старается делать все возможное ради того, чтобы как можно более широкий круг людей на постоянной основе использовал ее продукцию. Дошло дело до того, что данный производитель электроники посчитал необходимым заплатить абсолютно всем владельцам смартфонов деньги, причем далеко не самые маленькие. Пойти на подобный шаг было решено ради того, чтобы повысить уровень лояльности людей по всему миру ко всему бренду в целом.



Американские власти ввели санкции в отношении Huawei, обвинив при этом компанию в том, что она специально добавляет в свое программное обеспечение для электронных устройств различные бреши, используя которые спецслужбы Китая имеют возможность легко и просто следить за людьми по всему миру, что они активно и делают. В итоге, как следствие, после такого мощного обвинения сотни миллионов людей по всему земному шару утратили былое доверие к этому производителю электроники, что не только негативно отразилось на продажах фирменной техники, но еще, кроме того, крайне негативно сказалось на уровне доверия, ведь теперь многие сильно сомневаются в том, что эта компания уделяет хоть какое-то внимание безопасности своей продукции.



Именно поэтому в Германии провели закрытую конференцию, посвященную вопросам безопасности. В ходе этой самой конференции, а в ней приняло участие более сотни известных хакеров, компания Huawei заявила о том, что она готова платить крупные суммы денег всем пользователям ее смартфонов, которые помогут усилить систему защиты и вывести ее на новый уровень. Так, целую 1 000 евро обещают заплатить всем пользователям, которые обнаружат в фирменных смартфонах и планшетах бренда какие-либо неполадки и баги, связанные с защитой. Чтобы получить денежное вознаграждение на свой банковский счет достаточно просто сообщить о находке службе поддержки и дождаться подтверждения ее наличия в последней версии используемого ПО.



За бреши в защите среднего уровня обещают заплатить уже целых 50 000 евро, тогда как за неполадки в защите высокого уровня обещают выплатить 100 000 евро. Получить такую сумму денег может каждый человек из любой страны мира, который поможет Huawei усилить систему защиты. За критическую уязвимость, позволяющую, например, взломать смартфон в полной мере и получить над ним полный контроль в обход защитных механизмов, так и вовсе можно получить 200 000 евро, то есть просто громадную по современным меркам сумму денег. Это отличная реальная возможность заработать крупную сумму денег за ценную информацию, а оказаться такая может в руках каждого человека, который узнает ее случайно или же намеренно, занимаясь поиском уязвимостей.

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