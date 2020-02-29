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В сети появились рендеры нового Samsung Galaxy A41

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MobilZone / Гаджеты
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Рендеры Samsung Galaxy A41, прошедшие через Geekbench в прошлом месяце, всплыли на поверхность, показав дизайн смартфона.

Galaxy A41 будет оснащаться дисплеем Infinity-U, размер которого по диагонали составляет от 6 до 6,1 дюйма, и в нем будет 25-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели установлена тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком. На задней панели нет сканера отпечатков пальцев, что означает, что телефон будет поставляться с решением для сканирования на экране или будет использовать Face Unlock для биометрической аутентификации.
Изображения также показывают нам качельку громкости и кнопку питания - расположены на правой стороне телефона, а слот для SIM-карты находится слева. Внизу находится порт USB-C, по бокам которого находятся 3,5-мм разъем для наушников, динамик и основной микрофон, а сверху находится дополнительный микрофон.
Источник сообщает, что Galaxy A41 имеет толщину 7,9 мм, а масив камеры добавляет к нему еще миллиметр.

Samsung пока не разглашает никакой информации о Galaxy A41, но благодаря Geekbench мы знаем, что он будет оснащен Helio P65 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и Android 10.

По слухам, Galaxy A41 имеет 64 ГБ базового хранилища и батарею емкостью 3500 мАч, которая заряжается до 15 Вт.
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