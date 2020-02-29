ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
15:31
Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая
14:00
Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится
11:41
В сети появились живые изображения Oppo Find X2
10:00
В сети появились характеристики Realme Band
08:00
Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения
20:00
Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован
18:00
Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI
16:00
Google подал заявку на лицензию для продолжения бизнеса с Huawei
13:24
Vivo APEX 2020 – концептуальный смартфон, выходящий за рамки возможного
12:00
Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность
10:00
Mediatek представляет Helio P95 с улучшенным AI
08:00
Новый смартфон HTC Wildfire R70 официально анонсирован
22:00
Более подробная информация о Black Shark 3
20:00
Huawei P40 Lite официально анонсирован для Европейского рынка
18:00
Black Shark 3 бьёт рекорды в тесте производительности AnTuTu
15:23
Первое живое изображение умных часов Oppo показывает ОС Google Wear
14:00
Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro
12:00
Первое промо-видео LG V60 ThinQ 5G рассказывает о возможностях камеры
10:00
LG V60 ThinQ 5G официально анонсирован: характеристики флагмана
08:00
Последнее промо-видео Oppo Find X2 показывает новаторские технологии
20:00
Samsung начинает массовое производство 16 ГБ оперативной памяти нового поколения
18:00
Samsung Galaxy M31 официально анонсирован: характеристики и цены
16:00
Появилась официальная дата анонса Oppo Find X2
14:00
Дизайн Xiaomi Black Shark 3 частично раскрыт в промо-видео
12:00
Realme 6 и 6 Pro будут анонсированы в ближайшее время
11:00
LG Q51 официально анонсирован: характеристики и цены
09:38
Смартфон vivo APEX 2020 презентуют 28 февраля
08:00
Redmi K30 Pro 5G появится уже в следующем месяце
20:00
Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro
18:00
В сети появились новые утечки будущей серии iPhone 12
16:00
iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены
14:00
Realme X50 Pro 5G официально анонсирован: характеристики и цены
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах
-

Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
264
Ранее в этом месяце появилось изображение задней панели Samsung Galaxy A11, на котором была показана тройная настройка камеры, выровненная вертикально в верхнем левом углу. Сегодня вышел официальный пресс-релиз, который дал нам наш самый ясный взгляд на Galaxy A11, а также раскрыл еще немного подробностей об этом устройстве.

Изображение показывает, что Galaxy A11 будет оснащен дисплеем с отверстием в левом верхнем углу. На задней панели мы уже знаем, что у него будет тройная настройка камеры. Но на этот раз мы видим овальный сканер отпечатков пальцев на панели.

Вы также можете увидеть кнопку питания и качельку громкости, расположенную на правой стороне телефона, с разъемом для наушников 3,5 мм в верхней части.
Из предыдущих слухов мы знаем, что Galaxy A11 будет иметь 128 ГБ дискового пространства на борту. Теперь у нас есть еще несколько характеристик: 6,4-дюймовый ЖК-дисплей, 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный селфи-датчик.

Galaxy A11 прошел через FCC в прошлом месяце, показывая, что он будет заряжать батарею емкостью 4000 мАч.

Мы не знаем, когда Samsung официально представит Galaxy A11, но, по слухам, он прибудет в Индию по цене около 10 000 рупий ($ 140/€ 125) с кодом модели SM-A115. 
Prostotech google play Prostotech google play