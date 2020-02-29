Samsung Galaxy A11 появляется на рендерах

Ранее в этом месяце появилось изображение задней панели Samsung Galaxy A11, на котором была показана тройная настройка камеры, выровненная вертикально в верхнем левом углу. Сегодня вышел официальный пресс-релиз, который дал нам наш самый ясный взгляд на Galaxy A11, а также раскрыл еще немного подробностей об этом устройстве.
Изображение показывает, что Galaxy A11 будет оснащен дисплеем с отверстием в левом верхнем углу. На задней панели мы уже знаем, что у него будет тройная настройка камеры. Но на этот раз мы видим овальный сканер отпечатков пальцев на панели.
Вы также можете увидеть кнопку питания и качельку громкости, расположенную на правой стороне телефона, с разъемом для наушников 3,5 мм в верхней части.
Из предыдущих слухов мы знаем, что Galaxy A11 будет иметь 128 ГБ дискового пространства на борту. Теперь у нас есть еще несколько характеристик: 6,4-дюймовый ЖК-дисплей, 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный селфи-датчик.
Galaxy A11 прошел через FCC в прошлом месяце, показывая, что он будет заряжать батарею емкостью 4000 мАч.
Мы не знаем, когда Samsung официально представит Galaxy A11, но, по слухам, он прибудет в Индию по цене около 10 000 рупий ($ 140/€ 125) с кодом модели SM-A115.
Изображение показывает, что Galaxy A11 будет оснащен дисплеем с отверстием в левом верхнем углу. На задней панели мы уже знаем, что у него будет тройная настройка камеры. Но на этот раз мы видим овальный сканер отпечатков пальцев на панели.
Вы также можете увидеть кнопку питания и качельку громкости, расположенную на правой стороне телефона, с разъемом для наушников 3,5 мм в верхней части.
Из предыдущих слухов мы знаем, что Galaxy A11 будет иметь 128 ГБ дискового пространства на борту. Теперь у нас есть еще несколько характеристик: 6,4-дюймовый ЖК-дисплей, 13-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный селфи-датчик.
Galaxy A11 прошел через FCC в прошлом месяце, показывая, что он будет заряжать батарею емкостью 4000 мАч.
Мы не знаем, когда Samsung официально представит Galaxy A11, но, по слухам, он прибудет в Индию по цене около 10 000 рупий ($ 140/€ 125) с кодом модели SM-A115.