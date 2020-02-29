Redmi Note 8 Pro получает обновление до Android 10 за пределами Китая

Обновление до Android 10 работало в течение нескольких месяцев для глобальных моделей Redmi Note 8 Pro, но по какой-то причине потребовалось так много времени, чтобы фактически начать развертывание.
Пока не берите шампанское. Пока что новое обновление для Redmi Note 8 Pro, выводящее Android 10 на чрезвычайно популярное устройство среднего класса, похоже, только в Пакистане. Неясно, сколько времени нам потребуется, чтобы увидеть его на других рынках - но, по крайней мере, это больше не ограничивается Китаем.
Это обновление MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM, которое поставляется по беспроводной сети в виде загрузки объемом 1,9 ГБ. Оно также включает в себя уровень исправлений безопасности, выпущенный в феврале 2020 года, а также повышает общую безопасность системы и значок локализованной безопасности платежей для Индии. Вот, что отмечает журнал изменений, но здесь есть некоторая странность.
Во-первых, «EU» в сборочной версии подразумевает, что это обновление глобальных моделей Redmi Note 8 Pro, привязанных к Европе, и все же оно появилось в Пакистане. Во-вторых, значок локализованной платежной системы безопасности для Индии, безусловно, имел бы больше смысла, если бы он находился в специальном для Индии ПЗУ для устройства, которое должно включать «IN» в сборке вместо «EU».
Помимо этого, будем надеяться, что Xiaomi вскоре выпустит обновление программного обеспечения и выпустит его по всему миру.
Пока не берите шампанское. Пока что новое обновление для Redmi Note 8 Pro, выводящее Android 10 на чрезвычайно популярное устройство среднего класса, похоже, только в Пакистане. Неясно, сколько времени нам потребуется, чтобы увидеть его на других рынках - но, по крайней мере, это больше не ограничивается Китаем.
Это обновление MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM, которое поставляется по беспроводной сети в виде загрузки объемом 1,9 ГБ. Оно также включает в себя уровень исправлений безопасности, выпущенный в феврале 2020 года, а также повышает общую безопасность системы и значок локализованной безопасности платежей для Индии. Вот, что отмечает журнал изменений, но здесь есть некоторая странность.
Во-первых, «EU» в сборочной версии подразумевает, что это обновление глобальных моделей Redmi Note 8 Pro, привязанных к Европе, и все же оно появилось в Пакистане. Во-вторых, значок локализованной платежной системы безопасности для Индии, безусловно, имел бы больше смысла, если бы он находился в специальном для Индии ПЗУ для устройства, которое должно включать «IN» в сборке вместо «EU».
Помимо этого, будем надеяться, что Xiaomi вскоре выпустит обновление программного обеспечения и выпустит его по всему миру.