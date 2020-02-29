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В сети появились живые изображения Oppo Find X2

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MobilZone / Гаджеты
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В то время, как 6 марта Oppo готовится представить миру Find X2, компания дразнит многие аспекты своего следующего флагманского смартфона (и его еще более дорогого брата, Find X2 Pro).

Теперь пришло время взглянуть на кучу просочившихся живых изображений Find X2.
Живые изображения Oppo Find X2

Как вы можете видеть, остров камеры на задней панели, кажется, сильно выступает из корпуса телефона, но, по крайней мере, он не такой широкий, как у последних самсунгов. Вверху есть модуль зуммирования перископа, который выдается квадратным отверстием и прямо под ним выгравировано клеймо «гибридный зум».

Есть две дополнительные камеры и двойной светодиодный модуль вспышки. Помимо главного модуля, вероятно, будет и сверхширокий. На передней панели одиночная селфи-камера с отверстием для перфорации, выровнена по левому краю в верхней части дисплея, которая выглядит слегка изогнутой.

Кстати, это подтверждено разрешением 1440p, частотой обновления 120 Гц и сенсорной дискретизацией 240 Гц. И в то время, как мы говорим о последних слухах и тизерах, они также говорили о главных камерах 48 МПА, поддержка безпроводной зарядки 30W, 65W быстрая проводная зарядка и 5G на борту (благодаря чипсету Snapdragon 865).
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