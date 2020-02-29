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Рынок смартфонов в первом полугодии 2020 года снизится

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Вредные последствия эпидемии Коронавируса для рынка смартфонов будут ощущаться в течение всего года, и, согласно последним прогнозам IDC, это может привести к сокращению поставок на 10,6% в первой половине 2020 года. В более долгосрочной перспективе эпидемия как ожидается, приведет к сокращению мировых поставок на 2,3% за весь календарный год. Рынок должен был увидеть рост в этом году, основываясь на ранних оценках перед вспышкой, но ситуация в прошлом месяце вызвала переоценку предыдущих оценок.
Основными проблемами для производителей смартфонов в настоящее время являются нарушенные цепочки поставок и логистика на фоне прекращения работы на китайских заводах в последние недели. Ожидается, что брак спроса будет ощущаться в глубине первой половины года, но возврат к нормальной деятельности начнется примерно в 3 квартале 2020 года. Что касается китайского рынка смартфонов, в частности, новые оценки показывают падение на 40% в январе-феврале.

Нехватка компонентов, закрытие заводов, карантинный мандат, логистика и ограничения на поездки создадут препятствия для производителей смартфонов для производства телефонов и выпуска новых устройств.

Ожидается, что общий сценарий стабилизируется с третьего квартала года, поскольку, как мы надеемся, ситуация с COVID-19 улучшится, и планы 5G будут набирать обороты во всем мире », - Сангитика Шривастава, IDC

Забегая вперед, прогнозируется, что 2021 год откроет возвращение к росту на мировом рынке смартфонов с предполагаемым 6% ежегодным ростом, обусловленным спросом на мобильные телефоны 5G.
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