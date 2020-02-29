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Samsung Galaxy S10 Lite получает новый вариант хранения

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy S10 Lite изначально выпускался в двух конфигурациях памяти - 6GB / 128GB и 8GB / 128GB. Сегодня к ним присоединяется третья версия с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Эта новая модель была объявлена в Индии по цене 44 999 рупий ($ 625 / € 565) и поступит в продажу в стране с 1 марта на официальном индийском сайте компании Samsung Opera House, ведущих онлайн-порталах, а также розничных магазинах.

Если это слишком круто, вы можете выбрать вариант хранения 128 ГБ с 8 ГБ ОЗУ, который стоит 39 999 рупий ($ 555 / € 500). Samsung не запустила модель 6 ГБ оперативной памяти в Индии.
Samsung Galaxy S10 Lite работает от Snapdragon 855 SoC и оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD + Infinity-O Super AMOLED Plus.

Он оснащен тройной камерой на 48 мегапикселей и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
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