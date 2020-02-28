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Новый смартфон Vivo Z6 5G официально анонсирован

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MobilZone / Гаджеты
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Китайский производитель телефонов vivo запустил Z5 в июле прошлого года, и сегодня компания представила его преемника, получившего название vivo Z6 5G.

Vivo Z6 5G построен на 6,57" 20: 9 дисплее с разрешением 2400x1080 пикселей. Он окружен тонкими рамками с трех сторон и обещает соотношение экрана к корпусу 90,74%. Экран имеет 3,85 мм отверстие в верхнем правом углу, в котором находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Вокруг спины находится сканер отпечатков пальцев, сопровождающий L-образную четырехугольную камеру, которая представляет собой комбинацию 48-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокой (112-градусный угол обзора), 2-мегапиксельной макрокамеры и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Камеры могут снимать изображения в формате RAW и предлагают наложение позы с 144 встроенными позами камеры, которые помогут вам создать идеальный снимок в Instagram.
Z6 5G поддерживает двойной режим 5G (SA / NSA) и имеет встроенную SoC Snapdragon 765G с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Что касается программного обеспечения, Z6 5G работает под управлением ОС Funtouch OS 10 на базе Android 10 и имеет такие функции, как Multi-Turbo 3.0, Game Space 3.0 и Game Box на буксире.

Смартфон на базе Snapdragon 765G обещает жидкостное охлаждение для ПК, в котором используется теплоотводящая трубка диаметром 85 мм с жидкостным охлаждением и температурой ядра 10 градусов Цельсия. Кроме того, система имеет многослойный графитовый радиатор общей площадью более 10 000 мм?.
Vivo Z6 5G оснащен батареей емкостью 5000 мАч, которая потребляет энергию через порт USB-C мощностью до 44 Вт и заряжается от разряда до 70% за 35 минут. Затем требуется еще 30 минут, чтобы достичь 100%.

Смартфон имеет 3,5-мм разъем для наушников, расположенный внизу, и имеет три цветовых варианта - Ice Age, Interstellar Silver и Aurora Black (аппаратный перевод с китайского).
vivo Z6 5G  цветах Ice Age, Interstellar Silver и Aurora Black 

Стоимость Z6 5G начинается от 2 298 юаней (330 долл. США / 300 евро) с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, и стоит более 300 юаней (43 долл. США / 39 евро) за 2 ГБ дополнительной оперативной памяти. Он поступит в продажу в Китае с 29 февраля.
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