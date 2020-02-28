Realme X и Realme 5 Pro начинают получать Android 10 и Realme UI

Realme пообещала, что большинство её телефонов получат пользовательский интерфейс Realme с Android 10, и теперь он передает его в Realme X и Realme 5 Pro. В течение последних нескольких дней владельцы обоих телефонов в Индии получали уведомления о том, что поступает обновление с новейшей ОС и пользовательским интерфейсом.
Пакет называется RMX1901EX_11_C.01 для Realme X и RMX1971_EX_11_C.01 для Realme 5 Pro и имеет одинаковый размер - 3,51 ГБ. Он привносит новый внешний вид пользовательского интерфейса, а также некоторые ключевые функции, которые Realme с гордостью представила на официальном запуске своего пользовательского интерфейса.
Одним из важных моментов является защита личной информации, которая направляет пустые личные данные на страницы и приложения, которым необходим доступ к определенным полям, чтобы защитить историю вызовов, контакты и сообщения.
Согласно ранее выпущенному графику, следующие в очереди на обновление - Realme X2 и Realme X2 Pro. Оба устройства уже получили бета версию, так что пользователи этих двух устройств получат, наконец, пакет стабильной прошивки в следующем месяце, когда обновление должно прибыть.
Пакет называется RMX1901EX_11_C.01 для Realme X и RMX1971_EX_11_C.01 для Realme 5 Pro и имеет одинаковый размер - 3,51 ГБ. Он привносит новый внешний вид пользовательского интерфейса, а также некоторые ключевые функции, которые Realme с гордостью представила на официальном запуске своего пользовательского интерфейса.
Одним из важных моментов является защита личной информации, которая направляет пустые личные данные на страницы и приложения, которым необходим доступ к определенным полям, чтобы защитить историю вызовов, контакты и сообщения.
Согласно ранее выпущенному графику, следующие в очереди на обновление - Realme X2 и Realme X2 Pro. Оба устройства уже получили бета версию, так что пользователи этих двух устройств получат, наконец, пакет стабильной прошивки в следующем месяце, когда обновление должно прибыть.