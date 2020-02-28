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Vivo APEX 2020 – концептуальный смартфон, выходящий за рамки возможного

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MobilZone
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Ощутите новый визуальный опыт с изогнутым FullView-дисплеем, Super Unibody-дизайном и инновационными фотовозможностями, расширяющими границы будущего смартфонов.
Киев, Украина [февраль 28, 2020] – сегодня компания vivo представила третье поколение концептуальных смартфонов - APEX 2020. Про це сообщил сайт china-review.com.ua. Известный своими новаторскими технологиями, APEX продолжает успех своих предшественников, предлагая миру инновационные передовые технологии, демонстрирующие постоянное стремление vivo к эстетике и желанию компании реализовывать современные и даже в некотором роде экспериментальные технологии. APEX 2020 действительно революционный смартфон во всех пониманиях, включая дизайн и невероятные возможности камеры.
 
Изогнутый FullView-экран 
APEX 2020 получил изогнутый FullView-экран диагональю 6,45’’ под названием Edgeless Display. Его разрешение составляет 2330х1080 пикселей, а главное отличие от других моделей, представленных на рынке – большой 120-градусный угол обзора, позволяющий смотреть на экран с любой стороны. Экран занимает рекордные 98% передней панели за счет закругленных краев. Выглядит эффектно и необычно, с головой погружает в происходящее.
SuperUnibody дизайн без разъемов 
APEX 2020 - это ещё одно идеальное слияние визуальных эффектов, новый уровень взаимоотношений между человеком и смартфоном. Физические кнопки в устройстве были заменены виртуальными чувствительными клавишами, что позволило создать Super Unibody дизайн без разъемов. Шов между экраном и средней рамкой, подвинутый к задней части, приятно ощущается в руках. Еще одна особенность устройства – встроенная в дисплей камера, позволившая создать действительно безрамочный экран и корпус без разъемов. 
Гарри Хонг, генеральный менеджер vivo APEX 2020 – это не просто «концепт» или выдумка. Это творение, которое выходит за рамки предыдущего опыта и приносит новое видение мобильных технологий. В рамках APEX 2020 мы гордимся тем, что задумки vivo воплощаются в жизнь, и мы продолжаем раздвигать границы мобильных технологий и исследуем то, что выходит за рамки обычного. Это демонстрирует наше стремление шаг за шагом достигать поставленных целей. Vivo продолжит применять на практике инновационные технологии, реализованные в смартфонах APEX, расширяя возможности потребителей».
 
Встроенная в экран фронтальная камера, визуализирующая невидимое
In-Display Camera APEX 2020 раскрывает новые возможности немеханизированной фронтальной камеры. Инновационные технологии, реализованные в APEX 2020 позволили увеличить светопропускающие возможности экрана, благодаря чему в него встроили «невидимую» селфи-камеру. Передняя 16-мегапиксельная фронталка оснащена сверхпиксельным фоточувствительным чипом 4-в-1, реализующим инновации в захвате четких изображений с помощью In-Display Camera. Качество изображения улучшается за счет ряда алгоритмов оптимизации.
 


Непрерывное оптическое увеличение 5x-7.5x: высокое разрешение + высокое качество изображения, более четкая картинка
В настоящее время практически все смартфоны используют гибридный зум. Поскольку при таком раскладе оптический зум работает в паре с цифровыми алгоритмами вывода, существует компромисс в разрешении и качестве изображения, от которого хочет избавиться vivo. Поэтому APEX 2020 имеет систему оптического зума - технология Continuous Optical Zoom. Так, APEX 2020 стал первым в мире смартфоном, оснащенным функцией непрерывного увеличения с показателями 5x-7,5x. Такой зум позволяет создавать фото с высоким разрешением, а не заполнять фокусное расстояние с помощью цифрового увеличения. Это дает возможность пользователям сохранять важные моменты в максимально четком качестве.
 
Основная камера, стабилизирующая кадры - стабильная механическая конструкция и улучшенная ночная съемка
С появлением 5G, создание качественного видеоконтента для смартфонов становится приоритетным. Чтобы пользователи смогли записывать видео в любом месте, в любое время, vivo реализовали продвинутую технологию оптической стабилизации изображения. Она обеспечивает четкие и не смазанные видео даже во время съемки в наклоне, в направлениях вперед-назад, влево-вправо и на ходу. Лабораторные тесты показывают, что по сравнению с традиционной системой OIS угол стабилизации увеличен на 200%.
Эта функция существенно уменьшает размытие, или «эффект дрожащих рук». С APEX 2020 вы получите только четкие, качественные видеоролики. Больше нет необходимости брать с собой видеокамеру, когда под рукой APEX 2020.
 
Беспроводная зарядка Super FlashCharge 60 Вт, преодолевающая границы
Модель APEX 2020 оснащена революционной технологией беспроводной зарядки Super Flash Charge 60 Вт. Это фирменная разработка vivo, которая заряжает телефон всего за 20 минут.
Также, APEX 2020 оснащен такими инновациями, как технология Sound Casting - экран третьего поколения, автоматическое удаление фотобомб и голосовая автофокусировка. APEX 2020 приносит всесторонний пользовательский опыт и бесконечные сюрпризы для индустрии смартфонов и обычных пользователей.
APEX 2020 – революционная модель, задающая тренды для следующих смартфонов vivo. 
 
Технические характеристики APEX 2020 
МодельAPEX 2020
Дата выхода28 февраля 2020
Память12+256GB
Экран120° FullView дисплей
LCM6.45 - гибкий дисплей под углом 120°
Разрешение2330*1080
КамераФронтальная: 16МП
Основная: 16МП 5x-7.5x оптическое увеличение+ 48МП
КнопкиЧувствительная к давлению кнопка питания, без регулировки громкости (громкость можно регулировать с помощью всплывающего меню)
OSАндроид 10.0
CPUSDM865+SDX55
Память12+256GB
ЗарядкаWireline Super FlashCharge 60Вт (TBC)
Вес169гр
Размеры157.25?66.2?8.8мм
ЦветЧерный/белый
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