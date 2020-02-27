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Более подробная информация о Black Shark 3

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MobilZone / Гаджеты
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Официальный анонс предстоящего Black Shark 3 намечен на следующей неделе, и с приближением даты запуска все больше ее ключевых особенностей начинают появляться. Теперь подтверждено, что будет по крайней мере две версии, так как генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, сказал, что вариант Black Shark 3 Pro будет комплектовать батарею емкостью 5000 мАч, а в ванильной версии - 4720 мАч.
Пост Lei Jun на Weibo

Обе версии смогут пополнять скорость до 65 Вт, и смогут зарядить аккумулятор почти до 60% всего за 15 минут. Мы также получили более подробную информацию о настройке батареи, которая будет иметь двухэлементную конструкцию.
Детали зарядки Black Shark 3

Black Shark 3 также показывет в тизерах новый магнитный зарядный порт, который позволит заряжать телефон во время игры через специальный разъем, который крепится к задней панели устройства. Тем не менее, они по-прежнему будут оснащены обычным портом Type-C для быстрой зарядки.


Обе версии Black Shark 3 также будут оснащены 3,5-мм разъемом для наушников. Ранее было подтверждено, что дуэт имеет экраны с частотой обновления 120 Гц, чипсеты Snapdragon 865 и до 16 ГБ ОЗУ. До сих пор неясно, какие еще преимущества принесет Pro версия, но мы наверняка увидим больше тизеров в дни, предшествующие событию 3 марта.
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