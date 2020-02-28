Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность

Это битва за выживание в руках Зака из JerryRigEverything. В своем последнем видео он разбирает Motorola Razr 2019 и сравнивает его с Samsung Galaxy Z Flip, уделяя основное внимание шарнирным механизмам обоих телефонов. Кроме того, как и было обещано после видео Z Flip, он показывает лучший снимок щетинок, на которые опирается Samsung, чтобы не допустить попадания пыли в петли.
Подход Motorola отличается. Несколько раз на протяжении всего видео вы увидите липкую цепь важных связей внутри Razr. Это предназначено для улавливания пыли и предотвращения попадания воды на открытые электрические контакты.
Внутренняя компоновка Moto также чрезвычайно сложна, поскольку складной форм-фактор затрудняет прокладку кабелей. Есть даже два отдельных видео с пометкой для Razr - «невозможно отремонтировать».
Но различные петли на двух телефонах - самая интересная часть видео. Решение Motorola кажется очень простым: две боковые вставки выступают в качестве шарниров, две шестерни на каждой половине телефона и боковые пружины, помогающие открывать и закрывать телефонную трубку.
Компания Motorola позаботилась о том, чтобы складка в середине экрана была как можно более мягкой, а также не создавала слишком больших нагрузок на ленточный кабель, соединяющий обе половины. Однако, если вы смотрели предыдущее видео Зака с Motorola Razr 2019, вы знаете, что сгибание его назад оказалось гораздо более разрушительным, чем сгибание Galaxy Z Flip.
Петля Razr провалилась после всего лишь 27 000 сгибов в отдельном испытании на долговечность, что значительно меньше объявленных 200 000 сгибов. Z Flip еще не прошел аналогичный тест, но Galaxy Fold протянул 120 000 раз сгибаний.
Подход Motorola отличается. Несколько раз на протяжении всего видео вы увидите липкую цепь важных связей внутри Razr. Это предназначено для улавливания пыли и предотвращения попадания воды на открытые электрические контакты.
Внутренняя компоновка Moto также чрезвычайно сложна, поскольку складной форм-фактор затрудняет прокладку кабелей. Есть даже два отдельных видео с пометкой для Razr - «невозможно отремонтировать».
Но различные петли на двух телефонах - самая интересная часть видео. Решение Motorola кажется очень простым: две боковые вставки выступают в качестве шарниров, две шестерни на каждой половине телефона и боковые пружины, помогающие открывать и закрывать телефонную трубку.
Компания Motorola позаботилась о том, чтобы складка в середине экрана была как можно более мягкой, а также не создавала слишком больших нагрузок на ленточный кабель, соединяющий обе половины. Однако, если вы смотрели предыдущее видео Зака с Motorola Razr 2019, вы знаете, что сгибание его назад оказалось гораздо более разрушительным, чем сгибание Galaxy Z Flip.
Петля Razr провалилась после всего лишь 27 000 сгибов в отдельном испытании на долговечность, что значительно меньше объявленных 200 000 сгибов. Z Flip еще не прошел аналогичный тест, но Galaxy Fold протянул 120 000 раз сгибаний.