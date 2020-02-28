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Видео разборки Motorola Razr 2019 показывает некоторую особенность

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MobilZone / Гаджеты
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Это битва за выживание в руках Зака из JerryRigEverything. В своем последнем видео он разбирает Motorola Razr 2019 и сравнивает его с Samsung Galaxy Z Flip, уделяя основное внимание шарнирным механизмам обоих телефонов. Кроме того, как и было обещано после видео Z Flip, он показывает лучший снимок щетинок, на которые опирается Samsung, чтобы не допустить попадания пыли в петли.

Подход Motorola отличается. Несколько раз на протяжении всего видео вы увидите липкую цепь важных связей внутри Razr. Это предназначено для улавливания пыли и предотвращения попадания воды на открытые электрические контакты.

Внутренняя компоновка Moto также чрезвычайно сложна, поскольку складной форм-фактор затрудняет прокладку кабелей. Есть даже два отдельных видео с пометкой для Razr - «невозможно отремонтировать».


Но различные петли на двух телефонах - самая интересная часть видео. Решение Motorola кажется очень простым: две боковые вставки выступают в качестве шарниров, две шестерни на каждой половине телефона и боковые пружины, помогающие открывать и закрывать телефонную трубку.

Компания Motorola позаботилась о том, чтобы складка в середине экрана была как можно более мягкой, а также не создавала слишком больших нагрузок на ленточный кабель, соединяющий обе половины. Однако, если вы смотрели предыдущее видео Зака с Motorola Razr 2019, вы знаете, что сгибание его назад оказалось гораздо более разрушительным, чем сгибание Galaxy Z Flip.

Петля Razr провалилась после всего лишь 27 000 сгибов в отдельном испытании на долговечность, что значительно меньше объявленных 200 000 сгибов. Z Flip еще не прошел аналогичный тест, но Galaxy Fold протянул 120 000 раз сгибаний.
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