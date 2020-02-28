Новый смартфон HTC Wildfire R70 официально анонсирован

Прошло несколько месяцев с тех пор, как HTC анонсировала телефон, но компания только что представила новый смартфон - HTC Wildfire R70, устройство начального уровня для Индии и Таиланда. Смартфон будет доступен в ближайшее время, хотя детали цены еще не объявлены.
Лучшая функция телефона - 16-мегапиксельная основная камера на задней панели с большими пикселями 1,4 мкм и яркой диафрагмой f / 1,75. Она и 8-мегапиксельная селфи-камера могут записывать видео 1080p.
На задней панели есть еще две камеры, но они вряд ли пригодятся многим - макрокамера 2 Мп и датчик глубины 2 Мп для эффектов боке. Там также есть сканер отпечатков пальцев.
HTC Wildfilre R70 имеет 6,53-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p + (соотношение сторон 19,5: 9). Камера для селфи расположена сверху в каплевидном вырезе.
Телефон работает на чипсете MediaTek Helio P23 (8x A53, Mali-G71 MP2). Для работы с ним требуется всего 2 ГБ ОЗУ, что будет немного затруднительно для Android 9 Pie. Емкость хранилища составляет 32 ГБ, расширяемая картами microSD до 256 ГБ.
Батарея емкостью 4000 мАч заряжается при 10 Вт через старомодный порт microUSB. Дополнительные возможности подключения включают в себя слот для двух SIM-карт с поддержкой LTE, 2,4 ГГц Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.2 и разъем для наушников 3,5 мм.
Wildfire R70 будет поставляться в цветах Aurora Blue и Night Black. Опять же, его ценник будет объявлен в ближайшее время.
Лучшая функция телефона - 16-мегапиксельная основная камера на задней панели с большими пикселями 1,4 мкм и яркой диафрагмой f / 1,75. Она и 8-мегапиксельная селфи-камера могут записывать видео 1080p.
На задней панели есть еще две камеры, но они вряд ли пригодятся многим - макрокамера 2 Мп и датчик глубины 2 Мп для эффектов боке. Там также есть сканер отпечатков пальцев.
HTC Wildfilre R70 имеет 6,53-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p + (соотношение сторон 19,5: 9). Камера для селфи расположена сверху в каплевидном вырезе.
Телефон работает на чипсете MediaTek Helio P23 (8x A53, Mali-G71 MP2). Для работы с ним требуется всего 2 ГБ ОЗУ, что будет немного затруднительно для Android 9 Pie. Емкость хранилища составляет 32 ГБ, расширяемая картами microSD до 256 ГБ.
Батарея емкостью 4000 мАч заряжается при 10 Вт через старомодный порт microUSB. Дополнительные возможности подключения включают в себя слот для двух SIM-карт с поддержкой LTE, 2,4 ГГц Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 4.2 и разъем для наушников 3,5 мм.
Wildfire R70 будет поставляться в цветах Aurora Blue и Night Black. Опять же, его ценник будет объявлен в ближайшее время.