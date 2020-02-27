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Huawei P40 Lite официально анонсирован для Европейского рынка

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei представила первого члена серии P40 в Европе, начиная с Испании. Первый представитель Huawei P40 Lite - он практически идентичен тому, что китайские пользователи знают как Huawei nova 6 SE в Китае, а малайцы называют Huawei nova 7i.
Huawei P40 Lite поставляется с чипсетом Kirin 810 и EMUI 10 на базе Android 10, но без сервисов Google. Он имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, но если вы хотите больше, вы можете расширить с помощью карты NM. 6,4-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение FullHD + и отверстие в левом верхнем углу.
Huawei P40 Lite имеет квадратную камеру на задней панели, а светодиодная вспышка находится внизу. Он оснащен 48-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной сверхширокой камерой, а также специальной макро-камерой и датчиком глубины. У селфи-датчика есть 16MP сенсор и объектив f / 2.0.

Аккумулятор емкостью 4200 мАч в Huawei P40 Lite поддерживает зарядку 40 Вт через порт USB-C.

Телефон имеет 3,5-мм аудиоразъем и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, который также служит кнопкой питания.
Цена Huawei P40 Lite составляет 299 евро. Предварительные заказы начнутся в магазинах Huawei и его новом интернет-магазине 2 марта, а первые покупатели получат бесплатную пару Freebuds 3 бесплатно. Первые поставки запланированы на 7 марта. Сторонние ритейлеры получат свои запасы 16 марта.
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