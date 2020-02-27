Black Shark 3 бьёт рекорды в тесте производительности AnTuTu

Суббренд Xiaomi, Black Shark, готовится к запуску следующего устройства 3 марта. Таким образом, утечки о Black Shark 3 усиливались в течение последних нескольких недель, и сегодня мы получаем эталонный результат, который должен поразить воображение каждого мобильного геймера.
Black Shark 3 (точнее, прототип устройства) прошел популярный тест AnTuTu и набрал 620952 балла. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в тестовом приложении, так что он определенно станет телефоном мечты геймера.
Согласно предыдущим утечкам, слухам и тизерам, Black Shark 3 будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой 5G, до 16 ГБ оперативной памяти, сенсорным дисплеем QHD с частотой обновления 120 Гц и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Эта батарея может быть полностью заряжена с помощью зарядного устройства в коробке всего за 38 минут.
Black Shark 3 (точнее, прототип устройства) прошел популярный тест AnTuTu и набрал 620952 балла. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в тестовом приложении, так что он определенно станет телефоном мечты геймера.
Согласно предыдущим утечкам, слухам и тизерам, Black Shark 3 будет оснащен чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой 5G, до 16 ГБ оперативной памяти, сенсорным дисплеем QHD с частотой обновления 120 Гц и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Эта батарея может быть полностью заряжена с помощью зарядного устройства в коробке всего за 38 минут.