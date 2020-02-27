Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro

Oppo подробно описал настройку четырех камер на международном Reno 3 Pro, о котором будет объявлено 2 марта на мероприятии в столице Индии, Нью-Дели.
Настройка камеры включает в себя 64-мегапиксельную камеру, к которой присоединяются телеобъективы с разрешением 13 мегапикселей, сверхширокополосные 8-мегапиксельные и 2-мегапиксельные монохромные.
На передней панели 44-мегапиксельная селфи-камеру, которая, как мы теперь знаем, будет сопровождаться глубиной 2 Мп. Фронтальные датчики будут оснащены функциями, такими как Боке с двумя объективами и Режим ультра-ночной селфи.
Кроме того, Oppo подтвердил, что Reno3 Pro будет иметь три цветовых варианта - Aurora Blue, Midnight Black и Sky White.
Oppo еще ничего не обнародовал о глобальном Reno3 Pro, но изображение его фиктивного устройства, которое появилось более недели назад, показало, что смартфон будет оснащен 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и 30 Вт с поддержкой VOOC Flash Charge 4.0.
Наряду с Reno3 Pro, в следующий понедельник Oppo выпустит наушники Enco Free TWS в Индии.
Настройка камеры включает в себя 64-мегапиксельную камеру, к которой присоединяются телеобъективы с разрешением 13 мегапикселей, сверхширокополосные 8-мегапиксельные и 2-мегапиксельные монохромные.
На передней панели 44-мегапиксельная селфи-камеру, которая, как мы теперь знаем, будет сопровождаться глубиной 2 Мп. Фронтальные датчики будут оснащены функциями, такими как Боке с двумя объективами и Режим ультра-ночной селфи.
Кроме того, Oppo подтвердил, что Reno3 Pro будет иметь три цветовых варианта - Aurora Blue, Midnight Black и Sky White.
Oppo еще ничего не обнародовал о глобальном Reno3 Pro, но изображение его фиктивного устройства, которое появилось более недели назад, показало, что смартфон будет оснащен 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и 30 Вт с поддержкой VOOC Flash Charge 4.0.
Наряду с Reno3 Pro, в следующий понедельник Oppo выпустит наушники Enco Free TWS в Индии.