ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:23
Первое живое изображение умных часов Oppo показывает ОС Google Wear
14:00
Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro
12:00
Первое промо-видео LG V60 ThinQ 5G рассказывает о возможностях камеры
10:00
LG V60 ThinQ 5G официально анонсирован: характеристики флагмана
08:00
Последнее промо-видео Oppo Find X2 показывает новаторские технологии
20:00
Samsung начинает массовое производство 16 ГБ оперативной памяти нового поколения
18:00
Samsung Galaxy M31 официально анонсирован: характеристики и цены
16:00
Появилась официальная дата анонса Oppo Find X2
14:00
Дизайн Xiaomi Black Shark 3 частично раскрыт в промо-видео
12:00
Realme 6 и 6 Pro будут анонсированы в ближайшее время
11:00
LG Q51 официально анонсирован: характеристики и цены
09:38
Смартфон vivo APEX 2020 презентуют 28 февраля
08:00
Redmi K30 Pro 5G появится уже в следующем месяце
20:00
Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro
18:00
В сети появились новые утечки будущей серии iPhone 12
16:00
iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены
14:00
Realme X50 Pro 5G официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Huawei Mate Xs официально анонсирован
10:00
Huawei официально анонсировал MatePad Pro 5G
08:00
Стала известна официальная дата выхода серии Huawei P40
23:49
Какой лучше держатель для телефона в машину?
20:00
Запуск Black Shark 3 запланирован на начало марта
19:23
Huawei выпускает новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs
18:00
Sony Xperia 10 II - новый флагман от Sony
16:00
Sony скоро анонсирует свой новый смартфон Sony Xperia 1 Mk II
15:05
Huawei проводит международную конференцию по цифровой трансформации в прямом эфире
14:00
DxOMark оценили фотовозможности OnePlus 7T Pro
12:19
Онлайн презентация мероприятия Huawei
12:00
OnePlus 8 Pro показался на живых изображениях
10:00
Стала известна дата анонса Meizu 17
08:00
Коронавирус заставляет Samsung временно закрыть свою фабрику Galaxy Z Flip
19:15
Galaxy Z Flip вся правда об экране
16:56
Первая партия Galaxy Z Flip была распродана за 7,5 часов
 Больше новостей
» » Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro
-

Появилась новая информация об невероятной камере Oppo Reno3 Pro

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
321
Oppo подробно описал настройку четырех камер на международном Reno 3 Pro, о котором будет объявлено 2 марта на мероприятии в столице Индии, Нью-Дели.

Настройка камеры включает в себя 64-мегапиксельную камеру, к которой присоединяются телеобъективы с разрешением 13 мегапикселей, сверхширокополосные 8-мегапиксельные и 2-мегапиксельные монохромные.
На передней панели 44-мегапиксельная селфи-камеру, которая, как мы теперь знаем, будет сопровождаться глубиной 2 Мп. Фронтальные датчики будут оснащены функциями, такими как Боке с двумя объективами и Режим ультра-ночной селфи.
Кроме того, Oppo подтвердил, что Reno3 Pro будет иметь три цветовых варианта - Aurora Blue, Midnight Black и Sky White.
Oppo еще ничего не обнародовал о глобальном Reno3 Pro, но изображение его фиктивного устройства, которое появилось более недели назад, показало, что смартфон будет оснащен 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и 30 Вт с поддержкой VOOC Flash Charge 4.0.

Наряду с Reno3 Pro, в следующий понедельник Oppo выпустит наушники Enco Free TWS в Индии. 
Oppo Enco Free
Prostotech google play Prostotech google play