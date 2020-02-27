LG V60 ThinQ 5G официально анонсирован: характеристики флагмана

LG сняла шторы со своего шестого телефона V-серии - V60 ThinQ 5G. Он включает в себя новейший чипсет Snapdragon 865 вместе с модемом Qualcomm X55, который поддерживает 5G, mmWave (более высокая пропускная способность) и менее 6GHz (улучшенное покрытие). Кроме того, LG представила новую настройку для двух камер с основным датчиком на 64 Мп, более емкой батареей емкостью 5000 мАч и обновленным аксессуаром для двух экранов.
V60 ThinQ поставляется с большой 6,8-дюймовой FHD + OLED-панелью с высоким соотношением сторон 20,5: 9. В каплевидном вырезе размещена 10-мегапиксельна селфи-камеру. Дисплей также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и имеет защиту Gorilla Glass 5.
Обойдя спину, мы находим датчик ToF и пару камер - основной датчик с разрешением 1 / 1,7 "и 64-мегапиксельной камерой, с OIS и сверхшироким снимком на 13 мегапикселей с полем обзора 117 градусов. Телефон способен записывать видео 8K с поддержкой HDR10 + в ручном режиме.
Snapdragon 865 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которая расширяется через слот microSD.
LG V60 ThinQ обладает степенью защиты от пыли и влаги IP68 и соответствует стандарту MIL-STD 810G.
Он работает под управлением Android 10 с LG UX 9.0 поверх и оснащен специальной клавишей Google Assistant с левой стороны. Оставаясь верным своим корням, LG вновь представила 32-битный четырехъядерный ЦАП, стереодинамики и 4 микрофона.
Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 4+ и беспроводную зарядку. V60 также поддерживает новейший стандарт подключения Wi-Fi 6.
LG также обновила свой аксессуар Dual Screen, который теперь имеет 6,8-дюймовую FHD + OLED-панель с шарниром 360 Freestop, который можно использовать в режимах ноутбука, подставки и палатки. Также имеется новая 2,1-дюймовая панель уведомлений с удобной постоянно включенной функциональностью. Второй экран теперь подключается через порт USB-C и в отличие от V50 не имеет собственный источник питания.
LG V60 будет доступен в синем и белом цветах и появится позже этой весной. Цены пока не уточняются.
V60 ThinQ поставляется с большой 6,8-дюймовой FHD + OLED-панелью с высоким соотношением сторон 20,5: 9. В каплевидном вырезе размещена 10-мегапиксельна селфи-камеру. Дисплей также имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и имеет защиту Gorilla Glass 5.
Обойдя спину, мы находим датчик ToF и пару камер - основной датчик с разрешением 1 / 1,7 "и 64-мегапиксельной камерой, с OIS и сверхшироким снимком на 13 мегапикселей с полем обзора 117 градусов. Телефон способен записывать видео 8K с поддержкой HDR10 + в ручном режиме.
Snapdragon 865 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которая расширяется через слот microSD.
LG V60 ThinQ обладает степенью защиты от пыли и влаги IP68 и соответствует стандарту MIL-STD 810G.
Он работает под управлением Android 10 с LG UX 9.0 поверх и оснащен специальной клавишей Google Assistant с левой стороны. Оставаясь верным своим корням, LG вновь представила 32-битный четырехъядерный ЦАП, стереодинамики и 4 микрофона.
Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 4+ и беспроводную зарядку. V60 также поддерживает новейший стандарт подключения Wi-Fi 6.
LG также обновила свой аксессуар Dual Screen, который теперь имеет 6,8-дюймовую FHD + OLED-панель с шарниром 360 Freestop, который можно использовать в режимах ноутбука, подставки и палатки. Также имеется новая 2,1-дюймовая панель уведомлений с удобной постоянно включенной функциональностью. Второй экран теперь подключается через порт USB-C и в отличие от V50 не имеет собственный источник питания.
LG V60 будет доступен в синем и белом цветах и появится позже этой весной. Цены пока не уточняются.