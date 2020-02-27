Первое промо-видео LG V60 ThinQ 5G рассказывает о возможностях камеры

LG V60 ThinQ 5G был только анонсирован. И. если вы спешите, то посмотрите этот трехминутный промо-ролик.



Все начинается с камеры - новый 64-мегапиксельный основной датчик и чипсет Snapdragon 865 способны записывать 8K-видео. Далее идет «Steady Cam», дополнительная плавная стабилизация LG для портативного видео. Телефон также может похвастаться впечатляющим звуком, как для записи, так и для воспроизведения, с четырьмя микрофонами и четырехканальным ЦАП.



Как и в предыдущей модели, V60 ThinQ поддерживает аксессуар Dual Screen - двойной экран для удвоения производительности (или для настраиваемого игрового управления). Посмотрите видео ниже для быстрого ознакомления с новым флагманом.



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