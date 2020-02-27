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Последнее промо-видео Oppo Find X2 показывает новаторские технологии

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MobilZone / Гаджеты
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Преемник Find X от Oppo с 2018 года выйдет 6 марта с новаторской технологией отображения, и это главное в сегодняшнем промо-ролике компании. Смартфон, несомненно, будет оснащен OLED-панелью и, по слухам, в верхнем левом углу камеры будет иметь отверстие для перфорации.


Промо-ролик подтверждает дизайн селфи-камеры и демонстрирует контрастность 5 000 000: 1, которую может достичь дисплей, сравнивая его со смартфоном с контрастностью 1 000 000: 1. Мы не уверены, как это рассчитывается, учитывая, что практически все OLED имеют бесконечный контраст, потому что пиксели не загораются, когда панель отображается черным, но мы обязательно получим больше деталей в ближайшие дни.
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