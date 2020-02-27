Последнее промо-видео Oppo Find X2 показывает новаторские технологии

Testing a 5,000,000:1 contrast ratio for life-like vibrancy on a 120Hz screen. Coming soon on #OPPOFindX2. #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/Ozg79eVhsp — OPPO (@oppo) February 26, 2020

Преемник Find X от Oppo с 2018 года выйдет 6 марта с новаторской технологией отображения, и это главное в сегодняшнем промо-ролике компании. Смартфон, несомненно, будет оснащен OLED-панелью и, по слухам, в верхнем левом углу камеры будет иметь отверстие для перфорации.Промо-ролик подтверждает дизайн селфи-камеры и демонстрирует контрастность 5 000 000: 1, которую может достичь дисплей, сравнивая его со смартфоном с контрастностью 1 000 000: 1. Мы не уверены, как это рассчитывается, учитывая, что практически все OLED имеют бесконечный контраст, потому что пиксели не загораются, когда панель отображается черным, но мы обязательно получим больше деталей в ближайшие дни.