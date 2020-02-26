Samsung Galaxy M31 официально анонсирован: характеристики и цены

Первое устройство Samsung Galaxy M-серии 2020 года уже здесь - встречайте Galaxy M31. Смартфон основывается на прошлогоднем M30 и M30s с гораздо улучшенным отделом камеры и Android 10 с OneUI 2 из коробки, сохраняя при этом свою массивную 6000 мАч батарею.
6,4-дюймовый дисплей FHD + SuperAMOLED от M30 и M30s перенесен. Он имеет соотношение сторон 19,5: 9 и U-образный каплевидный вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
Возвращаясь к поликарбонату, мы обнаруживаем новый массив из четырех камер. Основной датчик имеет большой 64-мегапиксельный сенсор с биксингом пикселей Samsung Tetracell, который эффективно выводит 16-мегапиксельные снимки. Далее идет сверхширокая 8-мегапиксельная камера, в то время как другие два датчика оснащены 5-мегапиксельной камерой и датчиком глубины. На задней панели также находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
Под капотом у нас есть чипсет Exynos 9611 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ хранилища UFS 2.1, которое расширяется через слот для карт памяти microSD.
Galaxy M31 загружает Samsung One UI 2 поверх Android 10. Щедрая батарея емкостью 6000 мАч может заряжаться до 15 Вт через порт USB-C - вряд ли самая быстрая, но не так уж и плоха. Среди других особенностей - разъем для наушников 3,5 мм, поддержка FM-радио и Bluetooth 5.0.
Galaxy M31 будет доступен в черном и синем цветах со стартовой ценой 14 999 рупий (208 долл. США) за базовую версию 4/64, а вариант 6/128 будет стоить 15 999 рупий (222 долл. США). Продажи в Индии стартуют 5 марта.
6,4-дюймовый дисплей FHD + SuperAMOLED от M30 и M30s перенесен. Он имеет соотношение сторон 19,5: 9 и U-образный каплевидный вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
Возвращаясь к поликарбонату, мы обнаруживаем новый массив из четырех камер. Основной датчик имеет большой 64-мегапиксельный сенсор с биксингом пикселей Samsung Tetracell, который эффективно выводит 16-мегапиксельные снимки. Далее идет сверхширокая 8-мегапиксельная камера, в то время как другие два датчика оснащены 5-мегапиксельной камерой и датчиком глубины. На задней панели также находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
Под капотом у нас есть чипсет Exynos 9611 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ хранилища UFS 2.1, которое расширяется через слот для карт памяти microSD.
Galaxy M31 загружает Samsung One UI 2 поверх Android 10. Щедрая батарея емкостью 6000 мАч может заряжаться до 15 Вт через порт USB-C - вряд ли самая быстрая, но не так уж и плоха. Среди других особенностей - разъем для наушников 3,5 мм, поддержка FM-радио и Bluetooth 5.0.
Galaxy M31 будет доступен в черном и синем цветах со стартовой ценой 14 999 рупий (208 долл. США) за базовую версию 4/64, а вариант 6/128 будет стоить 15 999 рупий (222 долл. США). Продажи в Индии стартуют 5 марта.