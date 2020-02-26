Появилась официальная дата анонса Oppo Find X2

Мы уже знали, что Oppo планирует выпустить серию Find X2 6 марта, но сегодня компания сделала официальное заявление по поводу анонса. Официальный пост Oppo на Weibo был опубликован через Find X2 Pro, который подтверждает, что мы увидим, как минимум, два варианта телефона.
Кроме того, вице-президент Oppo, Брайан Шен, тизерил версии X2 с разрешением 3K, то есть с разрешением QHD +. Телефон также будет иметь панель с частотой обновления 120 Гц, как было подтверждено ранее. Ранее Шен также сообщал, что дисплей серии Find X2 будет иметь «водопадоподобный» дизайн с заметной кривой, но все равно сохранит кнопки физической громкости.
В линейке Oppo Find X2 появятся чипсеты Snapdragon 865, оперативная память до 12 ГБ, подключение 5 ГБ и беспроводная зарядка 30 Вт. Отдел камеры имеет 48MP сенсор Sony IMX689 с всенаправленным автофокусом. Другие ожидаемые датчики - это 13-мегапиксельная телекамера с 5-кратным гибридным зумом и сверхшироким снимком.
Кроме того, вице-президент Oppo, Брайан Шен, тизерил версии X2 с разрешением 3K, то есть с разрешением QHD +. Телефон также будет иметь панель с частотой обновления 120 Гц, как было подтверждено ранее. Ранее Шен также сообщал, что дисплей серии Find X2 будет иметь «водопадоподобный» дизайн с заметной кривой, но все равно сохранит кнопки физической громкости.
The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020
В линейке Oppo Find X2 появятся чипсеты Snapdragon 865, оперативная память до 12 ГБ, подключение 5 ГБ и беспроводная зарядка 30 Вт. Отдел камеры имеет 48MP сенсор Sony IMX689 с всенаправленным автофокусом. Другие ожидаемые датчики - это 13-мегапиксельная телекамера с 5-кратным гибридным зумом и сверхшироким снимком.