Появилась официальная дата анонса Oppo Find X2

The screen that a 2020 true flagship should have. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/3F8KWXclz7 — Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 25, 2020

Мы уже знали, что Oppo планирует выпустить серию Find X2 6 марта, но сегодня компания сделала официальное заявление по поводу анонса. Официальный пост Oppo на Weibo был опубликован черезкоторый подтверждает, что мы увидим, как минимум, два варианта телефона.Кроме того, вице-президент Oppo, Брайан Шен, тизерил версии X2 с разрешением 3K, то есть с разрешением QHD +. Телефон также будет иметь панель с частотой обновления 120 Гц, как было подтверждено ранее. Ранее Шен также сообщал, что дисплей серии Find X2 будет иметь «водопадоподобный» дизайн с заметной кривой, но все равно сохранит кнопки физической громкости.В линейке Oppo Find X2 появятся чипсеты Snapdragon 865, оперативная память до 12 ГБ, подключение 5 ГБ и беспроводная зарядка 30 Вт. Отдел камеры имеет 48MP сенсор Sony IMX689 с всенаправленным автофокусом. Другие ожидаемые датчики - это 13-мегапиксельная телекамера с 5-кратным гибридным зумом и сверхшироким снимком.